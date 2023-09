L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une année record dans l'espace

Trois explorateurs spatiaux, dont l'astronaute de la NASA Frank Rubio, sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir passé un peu plus d'un an dans l'espace. Rubio, ainsi que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont atterri dans une région reculée du Kazakhstan à l'intérieur d'une capsule Soyouz. Ce séjour prolongé a établi un nouveau record pour le vol spatial américain le plus long.

La mission du trio devait durer 180 jours mais a été prolongée à 371 jours en raison de circonstances imprévues. Leur véhicule d'origine a été heurté par des débris spatiaux, entraînant la perte de tout le liquide de refroidissement. Préoccupé par une éventuelle surchauffe, la décision a été prise de les ramener sur Terre à l'aide d'une capsule Soyouz de remplacement. Cet accident d'accostage les a également empêchés d'assister à des étapes familiales importantes, telles que la fin de l'éducation militaire de leurs enfants.

Rubio, médecin militaire et pilote d'hélicoptère, a admis que passer aussi longtemps dans l'espace était plus difficile psychologiquement qu'il ne l'avait prévu. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de retrouver sa femme et ses enfants, déclarant que "faire un câlin à ma femme et à mes enfants sera primordial, et je vais probablement me concentrer là-dessus pendant les premiers jours".

Le retour de Rubio et de ses collègues membres d'équipage a été accueilli par des mots de félicitations de la part du nouveau commandant de la Station spatiale internationale, Andreas Mogensen. Cependant, il faudra peut-être un certain temps avant qu'une autre mission record comme celle-ci ait lieu, car la NASA ne prévoit actuellement pas de missions d'une durée supplémentaire d'un an.

Cette mission a marqué le premier vol spatial de Rubio et Petelin, tandis que Prokopyev a effectué deux longs séjours sur la station spatiale. Depuis son lancement en septembre dernier, cet équipage a parcouru un nombre impressionnant de 157 millions de kilomètres et fait près de 6,000 XNUMX fois le tour du monde.

Sources:

- The Associated Press

- la NASA