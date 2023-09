Les astronautes et les cosmonautes reviennent sur Terre après un séjour d'un an dans l'espace

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir passé un peu plus d'un an dans l'espace. Ce séjour prolongé a établi un nouveau record pour le vol spatial américain le plus long. Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan, descendant dans une capsule Soyouz qui remplaçait leur véhicule d'origine, qui avait été endommagé par des débris spatiaux et avait perdu tout son liquide de refroidissement alors qu'il était amarré à la Station spatiale internationale.

Initialement prévu pour une mission de 180 jours, le séjour de l'astronaute américain Frank Rubio et de ses homologues russes Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin a été prolongé à 371 jours. Cela a dépassé le précédent record établi par l'astronaute de la NASA Mark Vande Hei pour un seul vol spatial. Le record mondial du vol spatial le plus long est toujours détenu par la Russie, avec une durée de 437 jours établie au milieu des années 1990.

La capsule de remplacement Soyouz a été lancée en février, les ingénieurs soupçonnant qu'un morceau de débris spatial avait percé le radiateur de la capsule d'origine, suscitant des inquiétudes concernant une surchauffe et un danger potentiel pour les occupants. Malheureusement, aucun autre Soyouz n'était disponible pour lancer un nouvel équipage avant ce mois-ci, ce qui signifie que les remplaçants sont arrivés il y a seulement deux semaines.

Au cours de leur séjour dans l'espace, M. Rubio, médecin de l'armée et pilote d'hélicoptère, a raté des étapes familiales importantes, telles que l'obtention du diplôme de ses enfants à l'Académie navale et son départ pour West Point. Il a admis que l’aspect psychologique d’un séjour aussi long dans l’espace était plus difficile que prévu.

Maintenant qu'ils sont revenus sur Terre sains et saufs, M. Rubio a exprimé son désir de retrouver sa femme et ses enfants. Il pourrait conserver le record du vol spatial américain le plus long pendant un certain temps, car la NASA ne prévoit actuellement pas de missions d'une durée d'un an.

Au total, l’ensemble de l’équipage a parcouru un nombre impressionnant de 157 millions de kilomètres depuis son lancement depuis le Kazakhstan en septembre dernier et effectué près de 6,000 XNUMX orbites autour de la Terre.

Source : BBC News (Aucune URL fournie pour les sources)