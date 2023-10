Déforestation en Amazonie : un effet d’entraînement sur le réchauffement climatique

By

Une étude récente menée par des scientifiques britanniques et brésiliens a révélé que la déforestation dans la forêt amazonienne a des conséquences considérables sur le réchauffement climatique. Dirigés par le Dr Edward Butt de l'Université de Leeds, les chercheurs ont découvert que le défrichement des forêts tropicales de l'Amazonie entraîne non seulement un réchauffement immédiat dans les environs, mais affecte également les surfaces terrestres jusqu'à 100 kilomètres.

L’étude, intitulée « La déforestation en Amazonie provoque un fort réchauffement régional », a utilisé des données satellitaires et analysé 3.7 millions de sites à travers le bassin amazonien. Les résultats ont montré une nette corrélation entre la déforestation et l’augmentation de la température. Dans les zones peu déforestées, la variation moyenne de la température des terres sur une période de 20 ans était de 0.3°C. Cependant, dans les zones touchées par une déforestation locale et régionale, la température moyenne a augmenté de manière significative de 4.4°C.

Ces découvertes ont des implications importantes pour les 30 millions de personnes vivant dans le bassin amazonien, dont beaucoup sont déjà exposées à des niveaux de chaleur dangereux. Si la déforestation se poursuit au rythme actuel, le réchauffement régional provoqué par la perte des forêts amazoniennes exacerbera les conditions climatiques déjà alarmantes et constituera de nouvelles menaces pour les communautés locales.

Les chercheurs ont également étudié l’impact futur de la déforestation en Amazonie. Ils ont exploré deux scénarios : un dans lequel la déforestation est incontrôlée et les zones protégées ne sont pas préservées, et un autre dans lequel certaines mesures de protection sont en place. Les résultats ont montré que la réduction de la déforestation aurait un effet de refroidissement substantiel, en particulier dans les zones où les taux de perte de forêt sont élevés.

La protection des forêts tropicales permet non seulement de lutter contre le changement climatique mondial, mais apporte également des avantages significatifs aux niveaux local, régional et national. En réduisant les taux de déforestation, nous pouvons atténuer le stress thermique, protéger l’agriculture et préserver l’équilibre délicat de l’écosystème amazonien.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que la déforestation ?

La déforestation fait référence à la suppression permanente des arbres et de la végétation dans une zone forestière, souvent pour faire place à des activités agricoles, minières ou au développement urbain.

2. Comment la déforestation contribue-t-elle au changement climatique ?

La déforestation perturbe le cycle du carbone et augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, entraînant un réchauffement global et un changement climatique.

3. Quelles sont les conséquences de la déforestation en Amazonie ?

Les conséquences de la déforestation en Amazonie comprennent la perte de biodiversité, l’érosion des sols, la perturbation des cycles de l’eau et l’augmentation des émissions de carbone. Cela conduit également à un réchauffement climatique régional et à longue distance, comme le révèle une étude récente.

4. Comment réduire la déforestation en Amazonie ?

Les efforts visant à réduire la déforestation en Amazonie impliquent la mise en œuvre de réglementations strictes, la protection des terres autochtones, la promotion de pratiques d'utilisation durable des terres et le soutien aux communautés locales dans des activités économiques durables.

