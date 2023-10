Les scientifiques créent et stabilisent des ions d’or chargés rares pour de nouvelles utilisations

By

Des scientifiques de l’Université de Stanford, de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Université McGill au Canada ont réussi à créer et à stabiliser une rare variation chargée de l’or appelée Au2+. Cette percée permet une gamme de nouvelles applications pour ce métal élémentaire intrigant.

Les caractéristiques uniques des atomes d’or, avec leur grande charge positive, sont dues au grand nombre de protons dans leurs noyaux. Ces forces, combinées aux effets de la relativité restreinte sur leur accélération, rendent certains arrangements d'électrons plus probables que d'autres. En conséquence, la perte d’un ou trois électrons est plus courante que la perte de deux.

Pour stabiliser les ions Au2+, les chimistes les ont piégés dans un matériau cristallin appelé pérovskite halogénure, couramment utilisé dans les panneaux solaires et les appareils électroniques. La configuration spécifique des éléments du cristal a préservé l’état unique des ions Au2+. En utilisant une formule contenant du sel de chlorure de césium, du chlorure Au3+, de l’eau, de l’acide chlorhydrique et une petite quantité de vitamine C, les scientifiques ont pu transformer les ions Au3+ en Au2+ grâce au don d’un électron.

L'or est connu pour sa malléabilité et sa résistance aux réactions chimiques, ce qui en fait un élément recherché pour diverses applications. Avec la découverte d'une forme stable d'Au2+, de nouvelles recherches se concentreront sur l'étude de ses caractéristiques optiques et électroniques. Ces caractéristiques pourraient potentiellement être modifiées et utilisées dans des domaines tels que l'électronique.

La synthèse réussie de la pérovskite stable Au2+ a d’abord été surprise par les scientifiques. Cependant, ils sont désormais enthousiastes à l’idée d’explorer les possibilités offertes par ce nouveau matériau. La recherche a été publiée dans Nature Chemistry.

Sources:

– Lindquist et al., Chimie de la nature, 2023