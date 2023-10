Mars Express offre un survol époustouflant de Noctis Labyrinthus

Les chercheurs avaient envie d'explorer de près les mystères de Mars et désormais, grâce au vaisseau spatial Mars Express, nous pouvons avoir un aperçu du relief impressionnant de la planète. À l’aide de milliers d’images prises par ses caméras, Mars Express a créé une animation captivante de l’une des régions les plus intrigantes de Mars : Noctis Labyrinthus, également connue sous le nom de « Labyrinthe de la nuit ».

Noctis Labyrinthus est un système de vallées situé entre les Valles Marineris de Mars et les volcans massifs du Tharsis Bulge. Ce paysage fracturé s’étend sur près de 1,200 XNUMX kilomètres et offre un aperçu alléchant de ce que les futurs explorateurs pourraient rencontrer. La formation de Noctis Labyrinthus peut être attribuée à la montée de Tharsis, où l'activité volcanique a provoqué une voûte de la zone environnante, entraînant des contraintes tectoniques et la formation de tranchées profondes appelées « grabens ».

Un survol de Noctis Labyrinthus s’apparente à un voyage dans le temps. Les plateaux les plus élevés de l'animation représentent le niveau de la surface d'origine, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblait Mars avant que l'activité tectonique et l'érosion ne fassent des ravages. Les canyons et vallées qui se croisent, bien que petits en apparence, mesurent jusqu'à 30 km de large et six km de profondeur. Des glissements de terrain se sont également produits au fil des millénaires, recouvrant des unités de surface plus anciennes et ajoutant encore à la complexité de la région.

L'animation révèle la présence de grands champs de dunes, formés par les vents martiens soufflant du sable à la surface. Ce survol présente des millions d'années d'histoire géologique, un peu comme survoler et traverser le Grand Canyon terrestre pour étudier ses zones de fractures transversales complexes.

La création de ce survol époustouflant a nécessité la combinaison de nombreuses images individuelles prises au cours de huit orbites de Mars Express. Ces images ont été intégrées à des données topographiques dérivées d'un modèle numérique de terrain, créant ainsi un paysage tridimensionnel réaliste. Chaque seconde de la vidéo comprend 50 images rendues le long d'un trajet de caméra prédéfini.

La vidéo dévoile non seulement l’histoire ancienne de Mars, mais reflète également l’histoire de Mars Express elle-même. Le générique d'ouverture a été créé à partir d'une mosaïque de couleurs globale de Mars datant de 20 ans, soulignant à la fois les réalisations remarquables de la mission et la nature évolutive de notre compréhension de la planète rouge.

En conclusion, cette animation captivante de survol de Noctis Labyrinthus par Mars Express donne un avant-goût des merveilles qui attendent les futurs explorateurs sur Mars. La vidéo offre un aperçu unique du passé géologique de la planète et met en valeur les capacités impressionnantes du vaisseau spatial Mars Express à capturer et visualiser la beauté de notre planète voisine.

Définitions:

– Noctis Labyrinthus : Un système de vallées situé entre Valles Marineris et le Tharsis Bulge sur Mars.

– Tharsis Bulge : Un plateau volcanique sur Mars qui abrite plusieurs volcans massifs.

– Grabens : formations ressemblant à des tranchées formées par l'amincissement et l'extension de la croûte planétaire.

– Modèle de terrain : représentation tridimensionnelle de la surface d'un corps céleste, basée sur des données telles que l'élévation et la topographie.

