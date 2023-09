Pourquoi l'ADN mitochondrial est transmis par les mères

Une étude récente publiée dans Nature Genetics a mis en lumière la raison pour laquelle l'ADN mitochondrial (ADNmt) est principalement transmis de la mère à sa progéniture. Les mitochondries, connues comme les centrales électriques des cellules, produisent l’énergie nécessaire aux fonctions cellulaires. Cet organite est entièrement fabriqué à partir de la recette génétique trouvée dans l'ADN de la mère, tandis que l'ADNmt du père ne joue aucun rôle.

Les recherches menées sur les spermatozoïdes humains n'ont trouvé aucun ADNmt intact avant la fécondation, ce qui indique que l'ADNmt mâle est absent dans les mitochondries. Les auteurs de l’étude ont conclu que les spermatozoïdes humains sont dépourvus d’ADNmt et que le génome mitochondrial est principalement hérité de la mère chez les mammifères.

Une explication possible de ce phénomène est le taux de mutation plus élevé du génome mitochondrial par rapport au génome nucléaire. Au cours de la division cellulaire, les mitochondries sont réparties de manière aléatoire entre les cellules filles, ce qui peut conduire certaines cellules à recevoir des mitochondries inadéquates. Cela peut entraîner une augmentation des mutations et des divisions de l’ADNmt. Les spermatozoïdes ont une durée de vie limitée et doivent consommer de grandes quantités d’énergie pour atteindre un ovule destiné à être fécondé. La présence d’ADNmt dans les spermatozoïdes pourrait accumuler des mutations en raison de leur consommation énergétique rapide.

En revanche, les ovules ne dépendent pas de leurs propres mitochondries pour leur énergie. Ils obtiennent de l’énergie des cellules voisines, ce qui leur permet de préserver un ADNmt sain à transmettre aux générations futures. Cela explique pourquoi l'héritage maternel de l'ADNmt est répandu.

Bien que cette étude donne un aperçu de l’héritage maternel de l’ADNmt, elle n’explique pas les rares cas où la transmission de l’ADNmt semble provenir des deux parents. Cependant, ces résultats peuvent aider à comprendre les troubles de la fertilité qui peuvent être transmis par les ovules ou les spermatozoïdes. En outre, les progrès récents dans la thérapie de remplacement mitochondrial ont permis la naissance d’enfants porteurs de l’ADN de trois personnes différentes, mettant en évidence le potentiel de mutations ciblées et de maladies génétiques. Malgré le rôle vital de l’ADNmt dans la vie, il reste encore beaucoup à apprendre sur ses origines et ses fonctions.

Sources : Nature Génétique