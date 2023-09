Un astrophotographe capture une boule de feu rare frappant Jupiter

By

L'astrophotographe Tadao Ohsugi a eu la chance d'être témoin et de documenter un éclair lumineux à la surface de Jupiter alors qu'il photographiait avec un télescope astronomique dans sa salle d'observation. On pense que l’éclair résulte d’une collision avec une météorite ou un objet similaire. Les séquences vidéo d'Ohsugi, enregistrées à une fréquence d'images élevée, fournissent aux scientifiques une multitude de données précieuses à étudier.

Le Dr Ko Arimatsu, astronome à l'université de Kyoto, explique que même les télescopes les plus avancés ne peuvent pas observer directement les roches spatiales à l'origine de ces explosions sur Jupiter. L'immense gravité de la géante gazeuse attire ces objets, entraînant des collisions qui peuvent être observées et étudiées. Cela fait de Jupiter un outil précieux pour comprendre de tels événements.

Ces rares boules de feu sur Jupiter offrent aux scientifiques une fenêtre sur les processus violents qui ont façonné les débuts du système solaire. Chaque flash donne un aperçu de l'histoire et de la formation de notre voisinage céleste. C'est comme être témoin de l'évolution planétaire en action, selon Leigh Fletcher, planétologue à l'Université de Leicester.

Si la capture d'Ohsugi n'a pas laissé derrière elle un champ de débris visible comme celui observé en 1994, elle contribue néanmoins à notre connaissance du bombardement de planètes géantes par des astéroïdes et des comètes. Le Dr Fletcher suggère que toutes les planètes géantes de notre système solaire sont susceptibles d'être bombardées par de tels objets. Cependant, il reste encore beaucoup à apprendre sur les comètes qui bombardent non seulement Jupiter mais aussi Saturne, Uranus et Neptune.

Le dévouement d’astronomes amateurs comme Ohsugi est crucial pour l’étude scientifique continue de ces phénomènes. Avec un accès limité aux grands télescopes professionnels, les astronomes du monde entier jouent un rôle essentiel dans la capture et la documentation des éclairs aléatoires sur Jupiter et d’autres corps célestes.

