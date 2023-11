Nouveaux aperçus sur le mystérieux vestige de la supernova 1181

By

Après des années de recherche et d'analyse, les astronomes ont découvert de nouvelles informations fascinantes sur un objet céleste connu sous le nom de PA 30, considéré comme le vestige d'une supernova rare observée en 1181.

Initialement découverte par l'astronome amateur Dana Patchick dans des images des archives Wide-field Infrared Survey Explorer, PA 30 était considérée comme une nébuleuse planétaire. Cependant, les astronomes professionnels se sont vite rendu compte qu’elle recelait bien plus d’intrigues. En y regardant de plus près, il est devenu évident que PA 30 ne présente pas les caractéristiques typiques d'une nébuleuse planétaire.

L'une des découvertes clés a été que le PA 30 ne possède pas les raies d'émission généralement associées aux nébuleuses planétaires. Au lieu de cela, les observations de suivi ont révélé des caractéristiques uniques, telles que des vents provenant de l’étoile centrale à des vitesses sans précédent et l’absence d’hydrogène et d’hélium dans l’étoile centrale et dans la nébuleuse. Ces résultats ont remis en question les théories existantes sur la nature du PA 30.

En 2019, les astronomes ont proposé une explication révolutionnaire pour les attributs inhabituels du PA 30 : il était le résultat de la fusion de deux naines blanches. La fusion impliquait une naine blanche avec une atmosphère de carbone/oxygène et une autre avec une atmosphère d'oxygène/néon, ce qui a donné naissance à un type rare de supernova connu sous le nom de SN Type Iax. Cette hypothèse explique avec succès l’absence d’hydrogène et d’hélium et le taux d’expansion plus faible que prévu.

Une analyse plus approfondie des spectres du PA 30 a confirmé cette proposition. Les spectres présentaient des abondances plus élevées de néon et de magnésium, indiquant une fusion du carbone, faisant de PA 30 la seule supernova connue de ce type dans notre galaxie.

Des recherches récentes ont également approfondi les archives historiques de la supernova 1181, et les résultats suggèrent fortement que PA 30 est effectivement associé à cet ancien événement de supernova. Des archives de Chine et du Japon décrivent l’emplacement de la « star invitée » au moment de la supernova, et PA 30 se situe dans la région spécifiée.

Alors que les astronomes continuent d’étudier PA 30, ses mystères se dévoilent davantage, fournissant des informations précieuses sur la vie et la mort des étoiles et élargissant notre compréhension du vaste cosmos.

QFP

Qu’est-ce que le PA 30 ?

PA 30 est le reste d'une supernova observée en 1181. Elle a été initialement confondue avec une nébuleuse planétaire, mais a ensuite été identifiée comme un type rare de supernova connue sous le nom de SN Type Iax.

Pourquoi le PA 30 est-il important ?

PA 30 offre des informations précieuses sur la dynamique des supernovae et l’évolution des étoiles. Ses caractéristiques uniques remettent en question les théories existantes et élargissent notre compréhension de ces événements cosmiques.

Qu'est-ce qu'une nébuleuse planétaire ?

Une nébuleuse planétaire est une coquille lumineuse de gaz et de poussière créée par une étoile mourante aux derniers stades de son évolution. Cela se produit lorsqu'une étoile perd ses couches externes, exposant ainsi son noyau chaud.

Que sont les raies d’émission ?

Les raies d'émission sont des longueurs d'onde spécifiques de lumière émises par certains éléments. Ils fournissent des indices sur la composition et les propriétés physiques des objets célestes.

Qu'est-ce qu'une naine blanche ?

Une naine blanche est le noyau dense laissé après qu’une étoile ait épuisé son combustible nucléaire et perdu ses couches externes. Il est généralement composé de carbone et d’oxygène et a une forte attraction gravitationnelle.

Sources:

– Société royale d'astronomie : https://ras.ac.uk/press-release/ras-pn-21-14/

– arXiv : https://arxiv.org/abs/2108.13539