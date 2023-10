Une méthode alternative réduit le temps de calcul pour la simulation du spectre d’absorption

Une méthode alternative de calcul a été développée par le physicien Tárcius Nascimento Ramos et son équipe pour réduire le temps nécessaire à la simulation informatique des spectres d'absorption. La méthode, connue sous le nom d’INDO/S (Intermediate Neglect of Differential Overlap with Spectroscopique Parameterization), offre une approche plus efficace et plus rentable par rapport à la méthode actuellement dominante de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT).

La simulation est un outil essentiel pour étudier les molécules ayant de fortes probabilités d’absorber des photons de faible énergie. Ces molécules ont un large éventail d’applications, notamment la microscopie haute résolution, le stockage de données et les traitements médicaux. Cependant, la simulation de grosses molécules nécessite une puissance de calcul importante, dont le traitement prend souvent des jours, voire des mois.

La méthode INDO/S, bien que considérée comme approximative par nature, s'est avérée très efficace dans les études théoriques de composés moléculaires de grande taille. En remplaçant les calculs coûteux en calcul par des valeurs tabulées dérivées de données spectroscopiques expérimentales, la méthode a considérablement réduit le temps de calcul à environ quatre heures sur un ordinateur conventionnel.

Ramos et son équipe ont utilisé la méthode INDO/S pour étudier les spectres d'absorption à un et deux photons d'une grosse molécule dérivée du stilbène. La molécule, composée de plus de 200 atomes de carbone, d’oxygène et d’hydrogène, présentait des défis uniques en raison de sa flexibilité et de ses propriétés de changement de forme.

En caractérisant les spectres d'absorption de ces molécules au niveau microscopique, les chercheurs ont découvert que la méthode semi-empirique INDO/S était la plus adaptée pour prédire les propriétés d'absorption de grosses molécules en solution. Ces découvertes ont des implications importantes pour les ingénieurs moléculaires cherchant à développer de nouveaux composés plus efficaces dans diverses applications.

L’un des principaux avantages de l’absorption à deux photons est sa haute résolution spatiale, ce qui la rend adaptée à l’imagerie microscopie des tissus profonds avec un minimum de dommages aux structures environnantes. De plus, l’absorption à deux photons permet la création de structures 3D précises à des fins de stockage de données avec un codage haute densité par volume.

Cette étude représente une avancée significative dans le domaine de la modélisation informatique des spectres d'absorption et ouvre de nouvelles possibilités pour les recherches informatiques sur les systèmes moléculaires complexes.

