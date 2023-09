AlphaMissense : un nouveau modèle d'IA pour prédire les variantes faux-sens

Les chercheurs ont développé un modèle d'IA révolutionnaire appelé AlphaMissense, qui prédit et caractérise avec précision la pathogénicité des variantes faux-sens à l'échelle du protéome humain au niveau de substitution d'un seul acide aminé. Ce modèle est une adaptation du modèle très précis de structuration des protéines, AlphaFold (AF), avec des modifications architecturales supplémentaires.

Les variantes faux-sens sont des changements génétiques qui affectent les protéines en modifiant la séquence d'acides aminés. Même si seul un petit pourcentage de ces variants ont été classés comme pathogènes ou bénins, il est crucial de prédire avec précision leurs fonctions pour comprendre les maladies et développer des thérapies ciblées. Cependant, les modèles prédictifs existants présentent des limites qui entravent leur efficacité à déterminer avec précision l’importance de ces variantes.

AlphaMissense surmonte ces défis en intégrant la capacité d'AlphaFold à comprendre les alignements de séquences multiples (MSA) et à apprendre les contraintes évolutives des séquences associées. Le modèle est formé avec des étiquettes faibles, telles que des variantes bénignes et des variantes pathogènes hypothétiques, pour atténuer les biais de curation humaine. Il surpasse les modèles existants formés sur des bases de données cliniques et montre des améliorations significatives dans la prévision de la pathogénicité au sein de gènes spécifiques associés à une maladie.

L’une des caractéristiques remarquables d’AlphaMissense est sa capacité à capturer les différences dans l’effet de variantes individuelles au sein de domaines évolutifs contraints. Le modèle prend également en compte la structure des protéines et la distribution des acides aminés, ce qui permet de faire des prédictions cohérentes avec les principes biologiques connus.

Pour valider l'exactitude d'AlphaMissense, les chercheurs ont mené des tests approfondis sur les variantes faux-sens de la base de données ClinVar. Le modèle a atteint une aire élevée sous la courbe d'opérateur du récepteur (auROC) et a démontré des performances supérieures par rapport aux autres modèles.

La version d'AlphaMissense fournit des ressources inestimables à la communauté des chercheurs, notamment des prédictions de variantes faux-sens, des prédictions de pathogénicité au niveau des gènes et des prédictions pour toutes les variantes faux-sens possibles et les substitutions d'acides aminés. Ces ressources faciliteront des recherches plus approfondies sur la signification fonctionnelle des variantes faux-sens et contribueront aux progrès de la recherche génétique.

Dans l’ensemble, AlphaMissense représente une avancée significative dans la prévision des effets des variantes faux-sens et a le potentiel d’améliorer notre compréhension des maladies génétiques et d’améliorer les diagnostics et les thérapies cliniques.

