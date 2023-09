Une nouvelle recherche confirme que la gravité affecte l'antimatière de la même manière que la matière

Une étude récente menée par la collaboration ALPHA à l'usine d'antimatière du CERN a fourni des informations significatives sur le comportement de l'antimatière en présence de gravité. La recherche, publiée dans Nature, montre que, avec la précision de l'expérience, les atomes d'antihydrogène, constitués d'un positron en orbite autour d'un antiproton, tombent sur Terre de la même manière que leurs homologues de matière.

L’étude constitue une étape importante dans le domaine de la recherche sur l’antimatière, car il s’agit de la première expérience à observer directement l’effet gravitationnel sur le mouvement de l’antimatière. Jeffrey Hangst, porte-parole d'ALPHA, décrit l'importance de la recherche en déclarant : « En physique, on ne sait pas vraiment quelque chose tant qu'on ne l'observe pas. Il s’agit de la première expérience directe permettant d’observer réellement un effet gravitationnel sur le mouvement de l’antimatière. C'est une étape importante dans l'étude de l'antimatière, qui nous laisse encore perplexes en raison de son apparente absence dans l'Univers.»

La gravité, la plus faible des quatre forces fondamentales de la nature, est la force d’attraction entre les objets ayant une masse. Les atomes d'antihydrogène, électriquement neutres et stables, constituent un système idéal pour étudier le comportement gravitationnel de l'antimatière.

La collaboration ALPHA produit des atomes d'antihydrogène en utilisant des antiprotons chargés négativement et des positrons chargés positivement. Les antiprotons sont produits et ralentis dans les machines AD et ELENA de l'usine d'antimatière, tandis que les positrons sont accumulés à partir d'une source de sodium 22. Les atomes d'antihydrogène résultants, neutres mais légèrement magnétiques, sont confinés dans un piège magnétique pour éviter tout contact avec la matière et leur annihilation.

Les chercheurs ont créé un appareil vertical appelé ALPHA-g, qui leur a permis de mesurer les positions verticales auxquelles les atomes d'antihydrogène s'annihilent avec la matière. L'appareil a permis de mesurer l'effet de la gravité sur les atomes une fois le champ magnétique du piège éteint.

Grâce à leurs expériences, l’équipe ALPHA a découvert que l’accélération des atomes d’antihydrogène est cohérente avec la force gravitationnelle entre la matière et la Terre. L'étude impliquait plusieurs essais avec différentes valeurs d'un champ magnétique supplémentaire pour évaluer l'impact sur la gravité. Les résultats indiquent que, dans la limite de la précision de l’expérience, l’antimatière et la matière subissent la même force gravitationnelle.

La prochaine étape pour l’équipe consiste à mesurer l’accélération des atomes d’antihydrogène aussi précisément que possible. Ils prévoient de mettre en œuvre le refroidissement laser des atomes d’antihydrogène dans de futures expériences, ce qui devrait améliorer la précision de leurs mesures.

Les recherches menées par la collaboration ALPHA à l'usine d'antimatière du CERN enrichissent notre compréhension des propriétés et du comportement de l'antimatière. Cela fait partie des efforts en cours au CERN pour étudier et produire de l'antimatière, d'autres expériences étant également axées sur la mesure de l'accélération gravitationnelle de l'antimatière atomique.

Sources:

– Nature (lien vers l’article)

– Usine d'antimatière du CERN