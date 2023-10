Des scientifiques de l'Université de Leeds ont mené une étude qui révèle que près de la moitié des plates-formes de glace de l'Antarctique ont rétréci au cours des 25 dernières années, le réchauffement climatique induit par l'homme en étant probablement la principale cause. Sur les 162 plates-formes de glace entourant le continent, 71 ont vu leur volume diminuer, libérant 7.5 7.5 milliards de tonnes d’eau de fonte dans les océans. Les plates-formes de glace du côté ouest de l'Antarctique, qui sont exposées aux eaux chaudes, ont largement diminué en taille, tandis que celles du côté est, protégées par les eaux froides près de la côte, sont soit restées les mêmes, soit ont augmenté en volume. Cette perte nette de glace équivaut à XNUMX billions de tonnes.

L'étude, publiée dans la revue Scientific Advances, a utilisé plus de 100,000 2 images radar satellite pour évaluer la santé des plates-formes de glace. Il a été constaté que la partie ouest de l'Antarctique présente des températures d'eau plus chaudes au fond de la mer, proches de XNUMX°C, ce qui est suffisamment chaud pour faire fondre la glace au-dessus. En revanche, le côté oriental connaît des températures de mer plus froides.

Le rétrécissement des plates-formes de glace aura des conséquences importantes sur la circulation océanique mondiale, agissant comme un « tapis roulant » qui déplace les nutriments, la chaleur et le carbone. La fonte des glaces ajoute de l’eau douce à l’eau salée de l’océan, la rendant plus légère et plus lente à couler, affaiblissant ainsi le système de circulation. L'étude a également révélé que près de la moitié des plates-formes de glace rétrécissent sans aucun signe de récupération, contrairement aux attentes selon lesquelles elles connaîtraient des cycles de rétrécissement suivis de repousse.

Le Dr Benjamin Davison, chercheur principal de l'étude, suggère que le réchauffement climatique induit par l'homme est probablement la principale cause de la perte de glace. Si la perte était due à une variation naturelle du climat, il y aurait eu des signes de repousse des glaces sur les plates-formes de glace occidentales.

Les plates-formes de glace jouent un rôle crucial en ralentissant le flux de glace des glaciers vers les océans. Lorsque les plates-formes de glace s'affaiblissent ou diminuent en taille, le taux de perte de glace par les glaciers augmente. Notamment, la plate-forme de glace de Getz a connu la plus grande perte de glace, avec 1.9 billion de tonnes perdues au cours de la période d'étude. La majorité de cette perte était due à la fonte à la base de la plate-forme de glace, plutôt qu'au vêlage.

Alors que l'étude met en évidence l'attrition constante des plates-formes de glace due à la fonte et au vêlage, la plate-forme de glace d'Amery, sur la côte est de l'Antarctique, a en réalité gagné 1.2 billion de tonnes de glace en raison de son environnement plus froid. Cette recherche fournit une mesure de référence pour suivre les changements futurs à mesure que le climat continue de se réchauffer.

Sources:

– Étude menée par des chercheurs de l’Université de Leeds

– Publié dans la revue Scientific Advances