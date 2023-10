Dust Devils sur Mars : Perseverance veille

By

Les tourbillons de poussière, colonnes tourbillonnantes de matériaux meubles à la surface, sont plus fréquents dans l'hémisphère nord de Mars pendant la saison estivale. Perseverance, le rover actuellement situé dans l'hémisphère nord, surveille activement l'environnement martien dans toutes les directions pour étudier et potentiellement capturer ces phénomènes naturels.

Les diables de poussière sur Mars sont similaires à leurs homologues sur Terre mais présentent des caractéristiques distinctes. Ils se forment lorsque la surface de Mars se réchauffe, créant des variations de température qui induisent des vents locaux. Lorsque ces vents soulèvent de la poussière et du sable, ils forment des vortex en rotation pouvant atteindre plusieurs kilomètres de hauteur.

Bien que les tourbillons de poussière soient plus répandus durant l’été sur Mars, prédire leur formation reste un défi. Par conséquent, Perseverance garde en permanence un œil vigilant sur le paysage martien. En surveillant les environs dans toutes les directions, le rover vise à capturer des données et des images précieuses sur les tourbillons de poussière, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leur formation et de leur comportement sur cette planète lointaine.

Comprendre les diables de poussière de Mars est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, ils jouent un rôle important dans le système météorologique martien, en redistribuant la poussière à la surface de la planète et en affectant la dynamique atmosphérique. Deuxièmement, l’étude de ces phénomènes atmosphériques peut contribuer à faire la lumière sur les dangers potentiels qu’ils pourraient représenter pour les futures missions humaines vers Mars. Les tourbillons de poussière ont le potentiel d’influencer les opérations des engins spatiaux et la sécurité de l’équipage.

Les efforts continus de Perseverance pour surveiller les tourbillons de poussière sur Mars fournissent aux scientifiques une multitude de données et d’observations. Ces découvertes contribuent à notre compréhension des régimes météorologiques planétaires, fournissent un aperçu de l’activité géologique sur Mars et aident à la planification de futures missions sur la planète rouge.

Sources:

– NASA – Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace