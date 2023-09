Un événement céleste rare connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire, également appelée éclipse solaire « anneau de feu », sera visible dans le ciel des États-Unis le samedi 14 octobre. Au cours de ce type d’éclipse, la Lune est au point le plus éloigné de la Terre sur son orbite, obscurcissant partiellement le Soleil et créant un anneau lumineux de lumière solaire autour de la Lune.

L’éclipse annulaire ne peut être vue que dans un étroit chemin d’annularité qui s’étend de l’Oregon au Texas, en passant par certaines parties du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Aux États-Unis, l'éclipse débutera dans l'Oregon à 9 h 13 PDT et se terminera au Texas à 12 h 03 HAC. En dehors de cette trajectoire, les habitants des États-Unis contigus, de Porto Rico et de certaines parties de l’Alaska et d’Hawaï pourront toujours être témoins d’une éclipse solaire partielle où la Lune recouvre une partie du Soleil sans créer l’effet « anneau de feu ».

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, les spectateurs doivent utiliser des protections oculaires spéciales comme des lunettes à éclipse ou un filtre solaire spécialisé. Des méthodes de visualisation indirectes, comme un projecteur sténopé, peuvent également être utilisées pour observer l’éclipse sans regarder directement le Soleil.

La NASA fournira une couverture en direct de l'éclipse solaire annulaire sur NASA TV, sur le site Web de l'agence et sur les plateformes de médias sociaux de 11 h 30 à 1 h 15. De plus, une téléconférence avec les médias aura lieu le mardi 26 septembre à 4 h HAE. pour discuter de l'éclipse solaire.

Il est important de noter que cette éclipse solaire annulaire n'est qu'un aperçu de la prochaine éclipse solaire majeure, une éclipse solaire totale, qui devrait se produire le 8 avril 2024. L'éclipse solaire totale traversera les États-Unis du Texas au Maine, offrant un autre phénomène céleste incroyable à contempler pour les observateurs du ciel.

La source: NASA Soleil et Espace (@NASASun)