La NASA et l'ISRO collaborent pour lancer NISAR, un satellite transformateur d'observation de la Terre

Un partenariat révolutionnaire entre la NASA et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a abouti au développement du satellite d’observation de la Terre NASA-ISRO Radar à synthèse d’ouverture (NISAR). Cette mission satellite innovante, dont le lancement est prévu début 2024, vise à révolutionner l'étude des écosystèmes forestiers et des zones humides de la Terre et leur profonde influence sur le cycle mondial du carbone, façonnant ainsi la dynamique du changement climatique.

Les systèmes radar de pointe de NISAR effectueront des analyses complètes de presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours, offrant ainsi des informations approfondies sur deux types d'écosystèmes cruciaux : les forêts et les zones humides. Les forêts servent de puits de carbone vitaux, absorbant et stockant le carbone dans le bois de leurs arbres. Parallèlement, les zones humides jouent un rôle essentiel dans la préservation du carbone dans les couches organiques du sol. Les perturbations de ces écosystèmes peuvent accélérer la libération de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère, exacerbant ainsi le changement climatique.

En surveillant les changements mondiaux dans la couverture terrestre, les chercheurs comprendront mieux l'impact de ces changements sur le cycle du carbone, un système complexe régissant le mouvement du carbone entre l'atmosphère, la terre, l'océan et les organismes vivants. Cette vue globale de la planète, rendue possible par la technologie radar de NISAR, fournira des informations précieuses sur l'état évolutif des terres émergées et des glaces de la Terre.

Le développement de NISAR représente un partenariat à parts égales entre la NASA et l'ISRO, marquant leur première collaboration dans le développement de matériel pour une mission d'observation de la Terre. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dirige la composante américaine du projet, en fournissant le radar à synthèse d'ouverture (SAR) en bande L de la mission. Le centre satellite UR Rao de l'ISRO est le fer de lance du segment ISRO, supervisant le bus du vaisseau spatial, l'électronique SAR en bande S, le lanceur, les services de lancement et les opérations de mission satellite. Ensemble, ces efforts représentent une étape importante dans la technologie d’observation de la Terre et la science du climat.

