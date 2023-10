La comète cryovolcanique se dirige vers la Terre : 12P/Pons-Brooks

By

Une comète cryovolcanique massive connue sous le nom de 12P/Pons-Brooks se dirige actuellement vers la Terre. Cette comète, trois fois plus grande que le mont Everest, est récemment entrée en éruption le 5 octobre, marquant sa deuxième explosion au cours des quatre derniers mois.

Ce qui rend cette comète unique, c'est sa composition. Selon le Dailymail, le 12P/Pons-Brooks est composé de glace, de poussière et de gaz, qui créent un phénomène similaire à la carbonatation dans une bouteille de boisson gazeuse. On estime que le noyau solide de la comète a un diamètre de 18.6 km et, lorsqu'il est chauffé par le soleil, la pression s'accumule à l'intérieur jusqu'à ce qu'une explosion se produise, libérant des débris gelés à travers les fractures de la coque du noyau.

Lors de la dernière explosion, les observateurs ont remarqué que la coma, le nuage de gaz entourant le noyau, semblait avoir des « cornes ». La raison exacte de cette forme en forme de corne est encore inconnue, mais les experts pensent que cela pourrait être dû à la forme particulière de l'évent cryovolcanique et à une sorte de blocage provoquant l'expulsion du matériau selon un schéma d'écoulement unique. Certains ont même comparé l'apparence de la comète au vaisseau spatial Millennium Falcon de Star Wars.

Malgré sa trajectoire et sa forme redoutables, il n’y a pas de menace immédiate d’un « impact profond » de la part du 12P/Pons-Brooks. La comète ne sera visible à l’œil nu qu’après son passage près de la Terre en 2024, et elle ne reviendra dans notre voisinage qu’en 2095. Cependant, si la comète continue d’exploser, elle pourrait attirer davantage l’attention dans les années à venir.

12P/Pons-Brooks est l'une des 20 comètes connues avec des volcans de glace actifs, et elle a été identifiée pour la première fois par Jean-Louis Pons en juillet 1812.

