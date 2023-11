L'Agence spatiale britannique prévoit une mission spatiale pan-britannique pour repousser les limites de la connaissance humaine

L'Agence spatiale britannique (UKSA) se lance dans une ambitieuse mission spatiale pan-britannique visant à repousser les limites de la connaissance humaine et à mener des recherches impossibles à réaliser sur Terre. Dans une annonce récente, l'UKSA a révélé son partenariat avec la société américaine Axiom Space, qui verra des astronautes britanniques lancés dans l'espace pendant une durée pouvant aller jusqu'à deux semaines pour mener des recherches scientifiques.

Bien qu'aucune date précise n'ait encore été fixée pour la mission, le directeur général de l'UKSA, Paul Bate, a déclaré que les deux organisations travaillaient rapidement pour que cette mission ait lieu le plus rapidement possible. La signature du protocole d'accord (MOU) entre les deux entités permet un processus complet d'exploration et de planification, y compris la recherche scientifique, les compétences de l'équipage et les activités de sensibilisation.

Ce qui rend cette mission unique, c'est la collaboration avec des partenaires commerciaux, qui introduit de nouvelles approches pour mener des recherches dans l'espace. M. Bate a souligné la valeur de l'apprentissage collectif et la compréhension des risques liés au fait de repousser les frontières du savoir. La collaboration permet l’intégration des meilleures pratiques et ressources de diverses parties prenantes, faisant de l’exploration spatiale un véritable sport d’équipe.

Cette mission ouvre une myriade de possibilités de recherche. Le Dr Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA et directrice des vols spatiaux habités chez Axiom, a souligné le potentiel d'étudier le vieillissement accéléré, la croissance du cancer et la perte osseuse en microgravité. Ces conditions uniques dans l’espace fournissent un système modèle pour tester des médicaments et des techniques permettant de détecter et de minimiser ces effets. Les connaissances acquises grâce à ces recherches bénéficieront aux populations sur Terre, conduisant à une meilleure compréhension et à des progrès dans le traitement médical.

Les universités, les instituts de recherche et l'industrie britanniques sont invités à apporter leurs idées d'expériences et de démonstrateurs technologiques qui pourraient être menés au cours de la mission de deux semaines. L’objectif est de capitaliser sur l’expertise et la créativité de l’industrie spatiale britannique pour apporter des contributions significatives aux connaissances scientifiques et à l’innovation technologique.

Cette mission spatiale pan-britannique marque une étape passionnante pour le secteur spatial britannique et témoigne de la nature collaborative de l’exploration spatiale. En repoussant les limites de la connaissance humaine dans l’espace, le Royaume-Uni fait des progrès remarquables dans l’avancement de la recherche scientifique et démontre son engagement à repousser les frontières de l’exploration spatiale.

QFP

Quel est le but de la mission spatiale pan-britannique ?

L’objectif de cette mission spatiale pan-britannique est de repousser les limites de la connaissance humaine et de mener des recherches impossibles à réaliser sur Terre.

Avec qui l’Agence spatiale britannique s’associe-t-elle pour cette mission ?

L'Agence spatiale britannique s'associe à la société américaine Axiom Space pour cette mission.

Quel type de recherche pourrait être mené pendant la mission ?

Les domaines de recherche potentiels comprennent, entre autres, l’étude du vieillissement accéléré, de la croissance du cancer et de la perte osseuse en microgravité.

À quoi les universités, les instituts de recherche et l’industrie britanniques sont-ils appelés à faire ?

Ils sont appelés à partager leurs idées d'expériences et de démonstrateurs technologiques qui pourraient être menés au cours de la mission de deux semaines.