Nouvel article : Le Royaume-Uni rejoint la voie commerciale des vols spatiaux habités

L'Agence spatiale britannique a franchi une étape importante dans ses efforts d'exploration spatiale en signant un accord avec Axiom Space, une société américaine, pour collaborer à une mission spatiale qui comprendra quatre astronautes britanniques. Cette mission devrait utiliser le véhicule SpaceX Crew Dragon et transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

Bien que les détails sur la composition de l'équipage soient encore à venir, des rapports suggèrent que l'équipe pourrait comprendre un astronaute de réserve sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) et deux astronautes commerciaux. Il y a même des spéculations selon lesquelles Tim Peake, astronaute à la retraite et héros national, pourrait commander la mission.

Ce développement marque une étape cruciale pour le Royaume-Uni alors qu’il rejoint d’autres pays sur la voie commerciale des vols spatiaux habités. Il ne fait aucun doute que le financement commercial joue un rôle essentiel dans l’avenir de l’exploration spatiale. En se lançant dans cette aventure, le Royaume-Uni se positionne pour participer à une économie spatiale en constante expansion, favorise la démocratisation de l'espace et inspire les générations futures à poursuivre des études en sciences et en ingénierie.

Avant 1998, le Royaume-Uni avait produit des astronautes remarquables, notamment Michael Foale et Helen Sharman. Cependant, la création du corps des astronautes européens en 1998 a entraîné un changement dans la sélection des astronautes, les États membres, dont le Royaume-Uni, participant au processus de l'Agence spatiale européenne.

Avance rapide jusqu'en 2009, lorsque Tim Peake est devenu un ajout inattendu à la sélection de nouveaux astronautes du Centre des astronautes européens. Cette sélection surprise a ouvert la voie à une implication accrue du Royaume-Uni dans le programme de vols spatiaux habités de l'ESA.

Le paysage de l’exploration spatiale a rapidement évolué depuis lors, avec des avancées et des innovations provenant d’entités privées comme SpaceX et Blue Origin. De plus, la durée de vie de la Station spatiale internationale a été prolongée jusqu'en 2030, mais les entreprises commerciales travaillent déjà au développement de leurs stations spatiales privées.

Axiom Space, basée à Houston, est l'une de ces sociétés. Leur vision inclut la construction d’une station spatiale opérationnelle d’ici 2028, distincte de l’ISS. Entre-temps, Axiom a commencé à mener des missions financées commercialement vers l'ISS à l'aide du véhicule Crew Dragon de SpaceX. Ces missions mettaient en vedette d’anciens astronautes de la NASA comme commandants et transportaient des non-professionnels.

Bien que le calendrier précis de la mission de l'équipage entièrement britannique n'ait pas encore été déterminé, elle devrait faire partie des futures missions d'Axiom. Pendant ce temps, la dernière classe d'astronautes de l'ESA, choisie en 2022, est en cours de préparation pour des missions en orbite terrestre basse et au-delà, soulignant encore davantage les opportunités croissantes pour les pays de participer à l'exploration spatiale et de démocratiser l'accès à l'espace.

La collaboration entre l'Agence spatiale britannique et Axiom Space ouvre non seulement les portes à la participation du Royaume-Uni à des projets spatiaux commerciaux, mais souligne également l'importance croissante des données et des infrastructures spatiales pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la gestion des catastrophes et la santé mondiale.

