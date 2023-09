Des scientifiques de l'ISRO travaillent à la relance de l'atterrisseur et du rover de Chandrayaan-3

Les scientifiques de l'ISRO travaillent avec diligence pour relancer l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de Chandrayaan-3 après un sommeil de 15 jours. L'équipe tentera d'effectuer un « redémarrage » des modules les 21 et 22 septembre à l'aube lunaire. En orientant les panneaux solaires pour recevoir la lumière du soleil à l’aube et en laissant les batteries chargées, on espère que l’équipement reprendra vie une fois le soleil levé.

Le président de l'ISRO, S Somanath, a exprimé son optimisme en déclarant : « Nous ne pouvons qu'espérer voir l'équipement reprendre vie le 22 septembre. » En cas de succès, les instruments à bord de Vikram et Pragyan pourraient survivre aux températures extrêmement basses de la nuit lunaire et continuer à collecter des données pendant 14 jours supplémentaires.

Dans le meilleur des cas, l'atterrisseur et le rover recevront l'ordre de redonner vie aux systèmes, permettant au rover de reprendre son mouvement sur la surface lunaire et à l'équipement de l'atterrisseur de collecter à nouveau des données.

Cet effort est considéré comme une opportunité d'étendre encore le succès de la mission et de recueillir des informations plus précieuses sur la surface lunaire. Les scientifiques de l’ISRO travaillent sans relâche pour assurer la renaissance de ces instruments, qui pourraient contribuer de manière significative à notre compréhension de la Lune.

