La NASA prend des mesures proactives pour éviter une éventuelle collision avec l'astéroïde Bennu, considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux de notre système solaire. Nommé d'après un ancien oiseau mythologique égyptien associé au Soleil, à la création et à la renaissance, la NASA a prédit que Bennu aurait une chance de frapper la Terre.

Pour étudier son origine et sauvegarder notre planète, la NASA a lancé la mission OSIRIS-REx en 2016. Cette mission visait à prélever un échantillon de Bennu et à mieux comprendre sa composition. Si Bennu, d'une largeur d'environ 510 mètres, devait entrer en collision avec la Terre, il pourrait libérer une énergie équivalente à 1,2000 24 mégatonnes, soit XNUMX fois plus puissante que la plus grande arme nucléaire jamais construite.

La période la plus probable pour une collision potentielle devrait se situer à la fin des années 2100 et au début des années 2200, le 24 septembre 2182 étant la date la plus probable. Cependant, la NASA estime que la probabilité qu'un tel événement se produise est de 1 sur 1,750 2300 d'ici 0.05, soit 4.65 %. Bien que les chances d’un impact direct soient faibles, Bennu est toujours classé comme un « astéroïde potentiellement dangereux » qui pourrait s’approcher à XNUMX millions de kilomètres de la Terre.

Après un voyage de sept ans, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a largué avec succès un échantillon de Bennu le 24 septembre 2023. Les neuf onces d'échantillons collectées atterriront dans le désert de l'Utah et seront transportées au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour des recherches ultérieures. analyse. Ces échantillons fourniront des informations précieuses sur les débuts de l’histoire de notre système solaire et sur les types d’astéroïdes qui constituent une menace pour la Terre.

Les résultats de l'étude seront annoncés lors d'une prochaine conférence de presse le 11 octobre 2023. La NASA considère ce retour d'échantillon comme une réalisation historique, comparable en importance au retour des roches lunaires lors des missions Apollo.

En résumé, la mission de la NASA visant à prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu fait partie de son effort plus vaste visant à protéger la Terre contre d'éventuelles collisions d'astéroïdes. Le retour réussi des échantillons contribuera à une meilleure compréhension des menaces astéroïdes et fera la lumière sur les débuts de l’histoire de notre système solaire.

