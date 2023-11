Nouvelles découvertes dans la recherche de la vie extraterrestre

Dans leur quête pour répondre à la question séculaire de savoir si nous sommes seuls dans l’univers, les astronomes ont fait une révélation révolutionnaire qui a suscité encore plus de curiosité. Le télescope spatial Kepler, à la retraite, de la Nasa, a découvert un système extraordinaire nommé Kepler-385, composé de sept planètes, chacune recevant plus de chaleur rayonnante de leur étoile hôte que n'importe quelle planète de notre système solaire. Ce qui distingue ce système, c’est que les sept planètes sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune, ce qui le rend unique parmi nos planètes voisines.

Cette découverte remarquable fait partie d'un nouveau catalogue Kepler qui contient près de 4,400 700 planètes candidates, dont plus de XNUMX systèmes multiplanétaires. Selon Jack Lissauer, chercheur au centre de recherche Ames de la Nasa, ce catalogue fournit la liste la plus précise des planètes candidates Kepler et de leurs propriétés à ce jour. Cela permettra aux astronomes d’approfondir la compréhension des caractéristiques des exoplanètes.

Le cœur du système Kepler-385 est une étoile semblable au Soleil, légèrement plus grande et plus chaude que la nôtre. Les deux planètes intérieures sont probablement rocheuses et peuvent avoir une atmosphère mince, tandis que les cinq autres planètes sont nettement plus grandes et enveloppées dans une atmosphère épaisse. La capacité à décrire les propriétés de ce système avec autant de détails témoigne de la qualité de ce dernier catalogue d’exoplanètes.

L’une des découvertes notables du catalogue est que les systèmes comportant plusieurs planètes en transit ont tendance à avoir des orbites plus circulaires que les systèmes comportant seulement une ou deux planètes. Cela suggère que la présence de plusieurs planètes pourrait influencer la forme de leurs orbites.

Les principales observations du télescope spatial Kepler ont pris fin en 2013, mais sa mission étendue connue sous le nom de K2 s'est poursuivie jusqu'en 2018. Les données collectées par Kepler ont fourni des informations remarquables sur notre galaxie, la Voie lactée. Avec la confirmation que les planètes sont plus nombreuses que les étoiles, cette nouvelle étude élargit notre compréhension des divers mondes au-delà de notre système solaire.

