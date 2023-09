Images miroir : des chercheurs observent Alice Rings dans le laboratoire

By

Des chercheurs américains et finlandais ont observé pour la première fois les anneaux d'Alice en laboratoire. Les anneaux d'Alice sont des vortex en forme d'anneau qui inversent les charges de tous les monopôles qui les traversent, inspirés du portail en forme de miroir du roman de Lewis Carroll « De l'autre côté du miroir ». L’expérience utilisait des atomes ultrafroids et pourrait fournir un aperçu des processus fondamentaux de la physique des particules et de la cosmologie.

La découverte de l’équipe combinait deux axes de recherche apparus il y a environ 35 ans. Une ligne de recherche concerne les cordes cosmiques, qui sont d’hypothétiques défauts 1D dans l’espace-temps. Ces cordes pourraient avoir de profondes implications pour la cosmologie, car elles pourraient transformer la matière en antimatière. Si des cordes cosmiques existaient, elles seraient connues sous le nom de cordes Alice.

Le deuxième axe de recherche porte sur les monopôles, qui sont des points de charge singuliers dans l’espace. Les monopôles et les cordes peuvent transporter des charges topologiques conservées, qui peuvent être des charges magnétiques, électriques ou de couleur quark. Dans les années 1980, les chercheurs ont réalisé que les monopôles pouvaient se déformer en une structure en forme de boucle appelée anneau d'Alice lorsqu'ils étaient observés de près.

Une propriété intéressante d’un anneau d’Alice est que si un autre monopôle passe en son milieu, le monopôle se transformerait en antiparticule. Cela indique un univers en miroir où l'antimatière domine la matière.

En 2015, une percée a eu lieu lorsque des chercheurs ont créé un monopôle dans un condensat de Bose-Einstein, un gaz d'atomes de rubidium refroidi près du zéro absolu. La dernière étude a combiné des techniques expérimentales avec des méthodes de simulation pour observer l'évolution temporelle des monopôles dans un condensat. Les chercheurs ont découvert que les monopôles se transforment en anneaux d'Alice et ont pu observer directement plusieurs caractéristiques des anneaux d'Alice au fur et à mesure de l'évolution du monopôle.

Ces découvertes ont des implications pour notre compréhension des fluides quantiques, suggérant que les structures qui convertissent la matière en antimatière peuvent émerger spontanément dans des conditions spécifiques. Les chercheurs espèrent que leur expérience pourrait offrir une plateforme précieuse pour explorer les processus fondamentaux de l’univers.

Source : Communications Nature

Définitions:

– Anneaux d'Alice : vortex en forme d'anneau qui renversent les charges des monopôles qui les traversent, inspirés du portail en forme de miroir dans « De l'autre côté du miroir »

– Monopôles : points de recharge singuliers dans l’espace

– Cordes cosmiques : d’hypothétiques défauts 1D dans l’espace-temps avec des implications potentiellement profondes pour la cosmologie

