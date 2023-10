Robots à algues magnétiques : une solution durable à la pollution plastique

By

La pollution plastique est devenue un problème environnemental urgent, son utilisation généralisée entraînant la production d’énormes quantités de déchets plastiques dans les environnements aquatiques. Ces plastiques se décomposent en microplastiques et nanoplastiques, qui sont ingérés par les organismes aquatiques et peuvent constituer une menace pour leur santé et leur écosystème. Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l’Institut technologique d’Europe centrale (CEITEC) de l’Université technologique de Brno ont développé des robots à algues magnétiques.

L’équipe du CEITEC a décoré des cellules d’algues vertes avec de minuscules particules de magnétite, créant ainsi des robots à algues magnétiques qui peuvent être contrôlés pour tamiser les plastiques les plus insaisissables des eaux. En utilisant un champ magnétique externe, ces particules de taille micro/nano attirent et capturent les microplastiques et les nanoplastiques. Les cellules d’algues sont biodégradables, faciles à produire en masse et rentables, ce qui en fait un matériau idéal pour créer ces minuscules robots.

Les premiers tests ont montré des résultats prometteurs. Les robots à algues magnétiques ont réussi à capturer à la fois les microplastiques et les nanoplastiques avec une efficacité d’élimination élevée. Même après plusieurs cycles de lavage des plastiques capturés, les robots ont maintenu leur efficacité. Ils peuvent être recyclés pour une utilisation ultérieure en ajoutant simplement une nouvelle couche de magnétite.

Bien que l’étude en soit encore à ses débuts, les chercheurs pensent que ces robots à algues magnétiques pourraient potentiellement être utilisés dans des environnements d’eau salée sans aucun impact sur leurs mouvements. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la biodégradabilité et les effets environnementaux à long terme de ces nanoparticules et garantir qu'elles n'entraînent aucun problème de toxicité.

Globalement, le développement de robots à algues magnétiques offre une solution durable pour lutter contre la pollution plastique dans les milieux aquatiques. En utilisant des matériaux respectueux de l'environnement et un contrôle magnétique, ces minuscules concierges peuvent éliminer efficacement les microplastiques et les nanoplastiques, réduisant ainsi leurs dommages à la vie marine et à l'écosystème.

QFP

Comment les robots à algues magnétiques éliminent-ils les microplastiques et les nanoplastiques ?

Les robots à algues magnétiques sont des particules de taille micro/nano fabriquées en décorant des cellules d'algues vertes avec des nanoparticules de magnétite. Ces cellules d’algues attirent les microplastiques et les nanoplastiques en raison de leur charge électrostatique négative, les capturant et les éliminant efficacement de l’eau.

Les robots à algues magnétiques peuvent-ils être recyclés ?

Oui, les robots à algues magnétiques peuvent être recyclés. Après avoir capturé les plastiques, les robots peuvent être lavés pour éliminer les polluants. Même si une petite quantité de revêtement de magnétite peut être emportée par lessivage, les robots conservent leur efficacité de capture même après plusieurs cycles de lavage. Ils peuvent ensuite être recouverts de magnétite fraîche et réutilisés.

Les robots à algues magnétiques sont-ils respectueux de l’environnement ?

Oui, les robots à algues magnétiques sont respectueux de l’environnement. Les cellules d’algues utilisées pour créer ces robots sont biodégradables et faciles à produire en masse. De plus, les nanoparticules de magnétite sont considérées comme biocompatibles et peuvent être facilement collectées à la fin du processus, garantissant ainsi qu’aucune particule ne contamine l’eau.

[Article original](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnétique-algae-robots-remove-microplastics)