Éclipse partielle de Soleil : ce que vous devez savoir

Si vous souhaitez assister à un spectacle céleste, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel ce samedi matin pour une éclipse partielle de Soleil. Cependant, il est essentiel de noter que regarder l’éclipse sans protection oculaire appropriée peut être dangereux à l’œil nu.

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune ne bloque pas complètement le soleil, ce qui entraîne un effet fascinant d’« anneau de feu » autour de la Lune. Ceci est différent d’une éclipse totale où le soleil est complètement obscurci.

Pour observer l'éclipse solaire partielle en toute sécurité, il est fortement recommandé de porter des lunettes spécialisées pour l'éclipse solaire. Frank Florian, directeur principal du planétarium et des sciences spatiales chez TELUS World of Science, explique que ces lunettes filtrent 99.99 pour cent de la lumière et des rayons nocifs du soleil, ne laissant passer qu'un faible pourcentage de lumière.

Malheureusement, les Canadiens ne seront peut-être pas témoins de tous les effets de cette éclipse particulière. À Edmonton, par exemple, la lune couvrira environ 54 pour cent du soleil, créant un visuel similaire au « monstre cookie mordant le soleil ».

Pour ceux qui souhaitent observer l’événement céleste, TELUS World of Science propose une observation gratuite au télescope pour observer la lune recouvrant partiellement le soleil.

L'éclipse partielle devrait durer environ deux heures et demie, la mi-éclipse atteignant son maximum à 10 h 28 à Edmonton. N'oubliez pas de donner la priorité à la sécurité oculaire et de profiter de cet événement spectaculaire de manière responsable.

