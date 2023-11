Déclin des banquises du nord du Groenland et menace imminente d’élévation du niveau de la mer

By

De nouvelles recherches révèlent que les plates-formes de glace du nord du Groenland, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du flux de glace vers l'océan, ont perdu plus d'un tiers de leur volume depuis 1978. Cette perte renforce les inquiétudes quant à la possibilité d'une augmentation « spectaculaire » de la glace. niveaux de la mer.

L'étude, publiée dans Nature Communications, souligne la vulnérabilité de ces plates-formes de glace à un retrait ultérieur et à un éventuel effondrement en raison du réchauffement climatique actuel provoqué par la pollution par les combustibles fossiles. Si ces plates-formes de glace se désintègrent, cela pourrait avoir de graves conséquences en termes d’élévation du niveau de la mer.

Même si la fonte des plates-formes de glace elles-mêmes ne contribue pas directement à l’élévation du niveau de la mer, elles agissent comme des barrières naturelles qui contrôlent le rejet de la glace de la calotte glaciaire du Groenland dans l’océan. Si ces barrières s’affaiblissent ou disparaissent, cela pourrait entraîner une augmentation du déversement de glace dans les océans.

On pensait auparavant que les glaciers de cette région étaient stables, contrairement à d'autres parties de la calotte glaciaire du Groenland qui ont montré des signes d'affaiblissement depuis les années 1980. Cependant, l’étude démontre que les glaciers ont commencé à libérer de la glace en réponse à la détérioration des plates-formes de glace, qui fondent en raison du réchauffement des températures des océans.

Les chercheurs, qui ont collaboré au Danemark, en France et aux États-Unis, ont utilisé des images satellite, des mesures sur le terrain et des modèles climatiques pour reconstruire les caractéristiques de ces extensions de glaciers vulnérables.

Les glaciers du nord du Groenland ont connu une déstabilisation au cours des deux dernières décennies, entraînant plus de perte de glace que de gain. Par exemple, le glacier Zachariae Isstrom, qui s'est détaché en 2003, a presque doublé son rejet de glace dans l'océan.

Il est essentiel de souligner que la calotte glaciaire du Groenland contribue de manière significative à l’élévation mondiale du niveau de la mer, responsable d’environ 17 % de l’augmentation du niveau de l’eau observée entre 2006 et 2018.

Alors que le sort des pôles et du niveau de la mer dépend de décisions politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'attention se tourne vers le prochain sommet des Nations Unies (COP28) à Dubaï, où les dirigeants mondiaux et les négociateurs climatiques se réuniront pour répondre aux préoccupations urgentes posées par les records. la hausse des températures, l’escalade des incendies de forêt et l’aggravation des catastrophes naturelles.

QFP

1. Quel volume les plates-formes de glace du nord du Groenland ont-elles perdues depuis 1978 ?

Les plates-formes de glace du nord du Groenland ont perdu plus de 35 % de leur volume total depuis 1978.

2. La fonte des banquises contribue-t-elle à l’élévation du niveau de la mer ?

La fonte des banquises elles-mêmes ne contribuent pas directement à l’élévation du niveau de la mer. Cependant, ils agissent comme des barrières naturelles régulant le rejet de la glace de la calotte groenlandaise vers l’océan. Si ces barrières se désintègrent, cela pourrait entraîner une augmentation du déversement de glace dans les océans.

3. Pourquoi les glaciers du nord du Groenland se sont-ils déstabilisés ?

Les glaciers du nord du Groenland ont commencé à libérer de la glace en réponse à l'affaiblissement des plates-formes de glace, qui fondent en raison du réchauffement des températures des océans.

4. Quelle est l’importance de la calotte glaciaire du Groenland en termes d’élévation mondiale du niveau de la mer ?

La calotte glaciaire du Groenland est un contributeur important, représentant environ 17 % de l’augmentation observée des niveaux d’eau entre 2006 et 2018.

5. Quelle action est cruciale pour atténuer les menaces posées par le déclin de ces plateformes de glace ?

La réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais d'initiatives régionales et mondiales est essentielle pour atténuer les risques associés au déclin des plateformes de glace et à l'élévation du niveau de la mer qui en résulte.