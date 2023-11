By

Lors d’un événement céleste remarquable, un astéroïde désigné sous le nom d’astéroïde 2022 JF devrait passer au-dessus de notre planète aujourd’hui, le 3 novembre. Comme l'a révélé le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA, la trajectoire de cet astéroïde le rapprochera remarquablement de la Terre, avec une distance d'approche la plus proche d'environ 5.8 millions de kilomètres. Avec sa vitesse atteignant une vitesse étonnante de 61,744 2022 kilomètres par heure, l’astéroïde XNUMX JF se précipite dans l’espace presque aussi rapidement qu’une navette spatiale.

Appartenant au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, cette roche spatiale doit son nom au remarquable astéroïde Apollo de 1862, détecté pour la première fois par l'astronome Karl Reinmuth dans les années 1930. Les astéroïdes de ce groupe sont connus comme des objets traversant la Terre, possédant des demi-grands axes plus grands que celui de notre planète.

Mais quelle est la taille de cet intrigant astéroïde ? Mesurant près de 120 pieds de largeur, il est aussi immense qu'un avion, éclipsant le tristement célèbre astéroïde de Chelyabinsk qui a ravagé la ville russe en 2013. L'astéroïde de Chelyabinsk a causé des dégâts considérables à 7,000 1,000 bâtiments et a blessé XNUMX XNUMX personnes par les éclats de verre brisés.

Alors que l'hypothèse d'Alvarez attribue l'extinction des dinosaures à un astéroïde qui a frappé notre monde il y a plus de 65 millions d'années, des perspectives récentes ont émergé concernant le déroulement précis de l'incident. Selon le célèbre physicien Brian Cox, l'astéroïde colossal, qui a déclenché un cratère d'impact cataclysmique de 140 kilomètres, a potentiellement été dévié de sa trajectoire d'origine par nul autre que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Jupiter, présenté à la fois comme le créateur et le destructeur de mondes, possède la capacité de dévier les astéroïdes vers des collisions fatidiques avec la Terre.

Alors que nous assistons au passage de l’astéroïde 2022 JF, émerveillons-nous devant la grandeur et les mystères de ces rencontres cosmiques, nous rappelant notre place au milieu de l’immensité de notre univers.

