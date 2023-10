La NASA suit l'astéroïde 2023 TG14 alors qu'il passe près de la Terre

By

La NASA a récemment fourni de nouvelles informations sur une prochaine approche rapprochée de l'astéroïde 2023 TG14 vers la Terre. Cet astéroïde, désigné sous le nom d'Astéroïde 2023 TG14, se dirige actuellement vers notre planète et devrait passer par là le 26 octobre. La NASA surveille de près son orbite à l'aide d'une combinaison de satellites et de télescopes, tels que NEOWISE et Pan-STARRS.

L'astéroïde 2023 TG14 devrait s'approcher au plus près de la Terre à une distance de 1.5 million de kilomètres. Il se déplace à une vitesse d’environ 24,153 XNUMX kilomètres par heure lorsqu’il suit son orbite. Cet astéroïde particulier appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, caractérisés par leurs demi-grands axes plus grands que celui de la Terre.

Si la proximité de cette roche spatiale peut en inquiéter certains, la NASA assure qu'elle ne représente aucune menace. Avec une largeur de seulement 77 pieds, il n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux. Pour mettre les choses en perspective, l’astéroïde est de taille comparable à un avion. De plus, ce n’est pas sa première rencontre avec la Terre, puisque celle-ci était déjà passée à une distance de 4.1 millions de kilomètres le 16 octobre 1917.

Quant aux futures rencontres, l'astéroïde 2023 TG14 fera une autre approche rapprochée le 24 octobre 2024, à une distance d'environ 2.5 millions de kilomètres. Grâce à des observations et des recherches continues, les scientifiques visent à mieux comprendre ces objets célestes et leurs trajectoires. En étudiant leurs structures internes et la répartition de leur poids, des informations précieuses peuvent être glanées qui pourraient être utiles dans les futures missions spatiales, telles que les missions DART (Double Asteroid Redirection Test).

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’astéroïde 2023 TG14 ?

L'astéroïde 2023 TG14 est un astéroïde géocroiseur qui se dirige actuellement vers la Terre et devrait s'approcher de près le 26 octobre 2023.

Quelle est la taille de l’astéroïde 2023 TG14 ?

Selon la NASA, l'astéroïde 2023 TG14 mesure environ 77 pieds de large, soit une taille similaire à celle d'un avion.

L'astéroïde 2023 TG14 est-il une menace pour la Terre ?

Non, l’astéroïde 2023 TG14 n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux et ne constitue aucune menace pour la Terre.

L’astéroïde 2023 TG14 passera-t-il à nouveau près de la Terre dans le futur ?

Oui, l’astéroïde 2023 TG14 devrait s’approcher à nouveau de près de la Terre le 24 octobre 2024, à une distance d’environ 2.5 millions de kilomètres.