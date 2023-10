La mission Psyché de la NASA retardée alors que l'astéroïde 2023 SN6 s'approche de la Terre

La très attendue mission Psyché de la NASA, visant à explorer l'astéroïde 16 Psyché, a connu des retards répétés. La mission de 1.2 milliard de dollars, qui fait partie des missions Discovery de la NASA, devait être lancée via une fusée SpaceX Falcon 9. Cependant, le retard le plus récent s'est produit le 5 octobre, alors que la NASA en a profité pour revérifier les paramètres contrôlant les propulseurs à gaz froid à l'azote de la fusée.

L'astéroïde 16 Psyché est un corps céleste fascinant composé principalement de gisements d'or, de nickel et de fer, dont certains estiment qu'ils valent plus que l'ensemble de l'économie terrestre. L'objectif de la NASA est d'envoyer le vaisseau spatial Psyché en orbite autour de l'astéroïde pendant 21 mois, en menant une cartographie et des recherches approfondies pour mieux comprendre sa composition et son rôle dans la formation des astéroïdes et des planètes à noyau métallique.

Entre-temps, un autre astéroïde désigné sous le nom d’Asteroid 2023 SN6 a retenu l’attention de la NASA. Selon le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS), cet astéroïde devrait se rapprocher le plus de la Terre le 4 octobre, à une distance relativement proche de 4.8 millions de kilomètres. Bien que cette distance puisse paraître vaste au quotidien, elle est considérablement proche dans les mesures astronomiques.

Heureusement, malgré sa proximité, l’astéroïde 2023 SN6 ne représente aucune menace car il n’est pas assez gros pour être classé comme objet potentiellement dangereux. Avec une largeur estimée à près de 86 pieds, c'est à peu près la taille d'un avion. Appartenant au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, il partage des caractéristiques avec l'astéroïde massif Apollo de 1862, découvert par l'astronome allemand Karl Reinmuth dans les années 1930. Ces astéroïdes Apollo ont des demi-grands axes plus grands que celui de la Terre et sont connus pour traverser l'orbite terrestre.

La mission Psyché revêt une valeur scientifique importante. En analysant l'astéroïde 16 Psyché, la NASA espère recueillir des informations cruciales sur la formation et l'âge de la Terre, ainsi que comprendre les processus à l'origine de la création d'astéroïdes et de planètes à noyau métallique. Les objectifs de la mission incluent la caractérisation de la topographie de l'astéroïde, l'étude de sa formation, la détermination de l'âge de régions spécifiques et l'analyse des variations des forces gravitationnelles.

Le vaisseau spatial Psyché est équipé d'une gamme d'instruments scientifiques, tels qu'un imageur multispectral, un magnétomètre, un compteur à rayons gamma et à neutrons, et bien plus encore, tous destinés à faciliter une recherche approfondie au cours de son orbite de 21 mois autour de l'astéroïde 16 Psyché.

