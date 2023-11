Une solution révolutionnaire dévoilée pour résoudre le problème des déchets spatiaux

Airbus et l'Agence spatiale française (CNES) ont collaboré pour développer une solution innovante pour résoudre le problème croissant des déchets spatiaux. Leur création révolutionnaire, connue sous le nom de Detumbler, propose une approche mécanique pour capturer et stabiliser les satellites mis hors service. Fonctionnant sur les principes des aimants, du champ magnétique terrestre et de la friction, cet ingénieux dispositif pourrait marquer un tournant dans l'élimination active des débris.

Le Detumbler, décrit comme un « dispositif d’amortissement magnétique passif », est capable de se fixer à la structure d’un satellite. Par la suite, il exploite les courants de Foucault générés par les vitesses angulaires différentielles du satellite et le champ magnétique terrestre pour dissiper l'énergie cinétique et arrêter tout mouvement de culbute. En abordant efficacement le problème des satellites incontrôlables, le Detumbler ouvre la voie à un environnement spatial plus efficace et plus sécurisé.

Ce qui différencie le Detumbler, c'est sa simplicité et son autonomie. Contrairement à d’autres solutions, elle ne nécessite aucune source d’alimentation, ce qui en fait un atout très pratique. De plus, sa conception compacte, avec un diamètre de rotor de seulement cinq centimètres, lui permet de prendre en charge des satellites de taille moyenne à grande, englobant plus de 95 % des satellites actifs en orbite aujourd'hui.

Si le Detumbler n'a pas subi de tests approfondis, Airbus a prévu une mission début 2024 pour tester l'appareil sur un nanosatellite développé par Exotrail. Cette démonstration concrète fournira des informations précieuses sur ses performances et servira de tremplin vers la mise en œuvre de stratégies d’élimination active des débris.

À mesure que le nombre de satellites dans l’espace continue d’augmenter, la nécessité de se prémunir contre d’éventuelles collisions et d’atténuer les risques posés par les débris spatiaux devient de plus en plus cruciale. Avec plus de 100 millions de fragments actuellement en orbite autour de la planète, le Detumbler représente une avancée significative dans la résolution de ce problème urgent.

QFP

Q : Comment fonctionne le Detumbler ?

R : Le Detumbler fonctionne en utilisant des aimants, le champ magnétique terrestre et la friction pour dissiper l'énergie cinétique et arrêter le mouvement de culbute des satellites mis hors service.

Q : Le Detumbler nécessite-t-il une alimentation ?

R : Non, le Detumbler est un appareil entièrement mécanique qui fonctionne de manière autonome, ne nécessitant aucune source d'alimentation externe.

Q : Quelle taille de satellites le Detumbler peut-il gérer ?

R : Le Detumbler est conçu pour gérer des satellites de taille moyenne à grande, couvrant plus de 95 % de la population de satellites actuellement active.

Q : Quand le Detumbler sera-t-il testé ?

R : Airbus prévoit de tester le Detumbler sur un nanosatellite d'Exotrail début 2024.

Q : Quelle est l’importance du problème des déchets spatiaux ?

R : Le problème des débris spatiaux est une préoccupation majeure, avec plus de 100 millions de fragments de débris qui posent de sérieux risques aux satellites opérationnels et aux futures missions spatiales.