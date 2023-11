Un nouveau dispositif développé pour lutter contre les débris spatiaux et protéger l'orbite terrestre

By

Dans le but de résoudre le problème croissant des débris spatiaux, la société aérospatiale Airbus a dévoilé un dispositif révolutionnaire appelé Detumbler. Cette création innovante vise à empêcher les satellites défunts de devenir incontrôlables et à sauvegarder l'orbite terrestre.

Detumbler, pesant environ 100 grammes, est un dispositif d'amortissement magnétique conçu pour être fixé aux satellites approchant de la fin de leur durée de vie opérationnelle. Il comporte une roue de rotor centrale et des aimants qui interagissent avec le champ magnétique terrestre. Cette interaction permet à l'appareil de se comporter comme une boussole, en maintenant son alignement avec le champ magnétique terrestre lorsque le satellite fonctionne correctement sur son orbite. Cependant, si le satellite commence à basculer, le mouvement du rotor déclenche des courants de Foucault, générant des frictions qui ralentissent le mouvement et empêchent les mouvements indésirables et imprévisibles.

Développé par Airbus en 2021 avec le soutien de l’Agence spatiale française CNES, Detumbler s’attaque aux risques croissants posés par les débris spatiaux. Les satellites morts tombent souvent de manière erratique, ce qui présente des risques de collision avec d'autres engins spatiaux ou de rentrées incontrôlées dans l'atmosphère terrestre. En utilisant Detumbler, les futures missions dédiées au nettoyage des débris spatiaux auraient plus de chances de capturer et de contrôler les satellites défunts, réduisant ainsi les dangers potentiels qu'ils présentent.

Pour démontrer l’efficacité de l’appareil, Detumbler sera testé sur le nanosatellite Exo-0 d’EnduroSat début 2024, démontrant ses capacités de détumbler.

Actuellement, le réseau mondial de surveillance spatiale du ministère de la Défense suit plus de 27,000 XNUMX débris orbitaux, de nombreux fragments plus petits échappant à la détection. À mesure que l'industrie spatiale mondiale continue de se développer, le nombre de débris augmente, augmentant ainsi le risque de collision sur l'orbite terrestre. L'urgence de recourir à des méthodes d'atténuation est évidente, comme en témoigne un incident récent au cours duquel la cible d'une mission de nettoyage de débris spatiaux a été touchée par des débris spatiaux en août.

À mesure que l'industrie spatiale progresse, des solutions innovantes telles que Detumbler joueront un rôle crucial dans la préservation de l'intégrité de l'orbite terrestre et garantiront la durabilité de l'exploration spatiale pour les générations futures.

QFP

Qu’est-ce que Detumbler ?

Detumbler est un dispositif d'amortissement magnétique développé par Airbus pour empêcher les satellites défunts de basculer de manière incontrôlable sur l'orbite terrestre.

Comment fonctionne Detumbler ?

Detumbler comporte une roue de rotor centrale et des aimants qui interagissent avec le champ magnétique terrestre. Il se comporte comme une boussole, s'alignant sur le champ magnétique pendant le fonctionnement normal du satellite. Si le satellite commence à basculer, le mouvement du rotor génère des courants de Foucault qui créent une friction pour ralentir le mouvement.

Pourquoi les débris spatiaux posent-ils un problème ?

Les débris spatiaux présentent des risques de collision avec des engins spatiaux opérationnels et de rentrées incontrôlées dans l'atmosphère terrestre. Le nombre croissant d’objets en orbite augmente les risques de tels incidents dangereux.

Quelles sont les applications potentielles de Detumbler ?

Detumbler peut aider les futures missions dédiées au nettoyage des débris spatiaux en maintenant les satellites défunts sur des trajectoires prévisibles sur l'orbite terrestre, facilitant ainsi leur capture et leur contrôle.

Combien de débris orbitaux sont actuellement suivis ?

Le réseau mondial de surveillance spatiale du ministère de la Défense suit actuellement plus de 27,000 XNUMX débris orbitaux. De plus, de nombreux fragments plus petits ne sont pas détectés.

Sources:

– [Airbus](https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2022/12/Airbus-launches-detumbling-device-into-space-to-tackle-space.html)

– [Agence spatiale française CNES](https://cnes.fr/fr)