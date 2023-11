Nouveau dispositif d'amortissement magnétique pour améliorer la stabilité du satellite

Ibadan, le 15 novembre 2023 – Airbus a présenté un dispositif d'amortissement magnétique révolutionnaire, connu sous le nom de Detumbler, destiné à améliorer la stabilité des satellites dans l'espace. Développé en 2021 avec le soutien de l'Agence spatiale française CNES, ce dispositif innovant fera l'objet de tests début 2024 lors d'une mission menée en partenariat avec Exotrail et EnduroSat.

L'objectif principal du Detumbler est d'empêcher les satellites de s'effondrer à la fin de leur durée de vie opérationnelle. Une fois fixé à un satellite, l'appareil utilise une roue de rotor centrale et des aimants pour interagir avec le champ magnétique terrestre. Dans des conditions de vol normales, le rotor fonctionne comme une boussole, suivant le champ magnétique. Cependant, si le satellite commence à basculer, le rotor induit des courants de Foucault qui génèrent un couple de friction, amortissant efficacement le mouvement.

La chute est un phénomène naturel pour les satellites morts, en particulier en orbite terrestre basse (LEO), en raison de la dynamique du vol orbital. Le tumbling pose un défi important pour les futures missions actives d’élimination des débris, ce qui rend crucial la résolution de ce problème. Le Detumbler de 100 g, développé par Airbus, peut jouer un rôle essentiel en empêchant les satellites de basculer après avoir atteint la fin de leur durée de vie opérationnelle, les rendant ainsi plus faciles à capturer lors des missions de nettoyage des débris.

Fait intéressant, le Detumbler sera soumis à des tests en orbite lors d'une prochaine mission menée par Exotrail et incluant le nanosatellite Exo-0 d'EnduroSat. La mission est prévue début 2024 et vise à démontrer la capacité du dispositif à amortir efficacement les mouvements des satellites.

Grâce à son potentiel d’amélioration de la stabilité des satellites et d’amélioration des futurs efforts actifs d’élimination des débris, le Detumbler représente une avancée significative dans la technologie spatiale. En abordant le problème de la chute des satellites, ce dispositif peut contribuer à un environnement spatial plus sûr et plus durable pour tous.