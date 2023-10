La Suprime-Cam du télescope Subaru aide les chercheurs à étudier les particules de rayons cosmiques

By

Une équipe de chercheurs de l'Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) et de l'Université métropolitaine d'Osaka (OMU) a découvert une nouvelle application pour les particules de rayons cosmiques. Habituellement considérées comme une source de frustration pour les astronomes en raison de leurs interférences avec les images des télescopes, ces particules sont désormais utilisées à de nouvelles fins. Les chercheurs ont utilisé la caméra Subaru Prime Focus (Suprime-Cam) montée sur le télescope Subaru à Hawaï pour observer les gerbes d'air cosmiques avec une précision sans précédent. Cette méthode révolutionnaire pourrait conduire à une meilleure compréhension des particules les plus énergétiques de l’Univers.

Dirigée par le professeur agrégé Toshihiro Fujii de l'OMU et l'étudiant diplômé Fraser Bradfield également de l'OMU, l'équipe a collaboré avec des chercheurs de diverses institutions, dont NAOJ, l'Université Hosei, SOKENDAI et le Laboratoire national Lawrence Berkeley. Le télescope Subaru, équipé de la Suprime-Cam, a été conçu pour l'astronomie optique. Les chercheurs se sont concentrés sur le « bruit » provoqué par les rayons cosmiques, qui sont généralement considérés comme des interférences lors du traitement des données. En analysant des milliers d'images capturées par Suprime-Cam, l'équipe a identifié 13 images présentant de vastes averses d'air, caractérisées par des traces de particules plus grandes que la normale.

Les résultats de l'étude ont des implications significatives pour l'astronomie, en particulier dans l'étude des particules exotiques. Les méthodes d'observation traditionnelles ont du mal à distinguer les types de particules dans les averses d'air étendues, mais la méthode de l'équipe a le potentiel de déterminer la nature des particules individuelles. En combinant cette technique avec des approches conventionnelles, les chercheurs espèrent mieux comprendre les vastes gerbes d’air, rechercher la matière noire et explorer d’autres particules exotiques. Les résultats de la recherche ont été publiés dans Scientific Reports le 12 octobre 2023.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à une compréhension plus approfondie des particules de rayons cosmiques et de leur rôle dans l’Univers. En tirant parti des capacités de la Suprime-Cam du télescope Subaru, les scientifiques peuvent désormais étudier ces particules énergétiques avec une précision inégalée, mettant ainsi en lumière les mystères de notre Univers.

Sources:

– L’Observatoire Astronomique National du Japon (NAOJ)

– Université métropolitaine d'Osaka (OMU)

– Rapports scientifiques (Revue Nature)