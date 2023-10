Les astronomes utilisent des pluies de particules pour étudier les rayons cosmiques

By

Les astronomes ont développé une nouvelle méthode pour étudier les rayons cosmiques qui bombardent constamment la Terre depuis l’espace. Ces particules chargées sont difficiles à retracer jusqu'à leur source en raison des déviations provoquées par les champs magnétiques dans l'espace. Les sources des rayons cosmiques, situées au-delà du système solaire, restent un mystère. Les suspects potentiels incluent les supernovas, les noyaux galactiques actifs, les sursauts gamma et la matière noire, mais des preuves concluantes n'ont pas encore été trouvées.

Cependant, les scientifiques ont trouvé un moyen d'analyser les gerbes de particules secondaires créées lorsque les rayons cosmiques interagissent avec l'atmosphère terrestre. Ces « vastes gerbes d'air » se produisent lorsque des particules cosmiques chargées entrent en collision avec des particules présentes dans l'atmosphère et produisent une cascade de particules secondaires qui pleuvent jusqu'à la surface de la Terre.

Dans une étude récente, des chercheurs ont utilisé des observations précises de vastes averses d'air prises avec le télescope Subaru à Hawaï pour mieux comprendre ces particules et les rayons cosmiques qui les déclenchent. Ils ont analysé des milliers d’images capturées entre 2014 et 2020, identifiant 13 images contenant de vastes averses d’air. Ces images ont révélé un plus grand nombre de traces de particules que prévu, fournissant potentiellement un indice pour percer le mystère des rayons cosmiques.

L’équipe de recherche pense que leur méthode a le potentiel de déterminer la nature des particules individuelles dans de vastes averses d’air, ce qui pourrait contribuer à une meilleure compréhension des rayons cosmiques. En intégrant cette approche aux méthodes conventionnelles, les astronomes espèrent découvrir les composants particulaires des douches aériennes et mieux comprendre les origines des rayons cosmiques.

Les scientifiques soupçonnent que les rayons cosmiques sont principalement composés de protons (90 %), de noyaux d'hélium (9 %) et d'autres particules telles que des électrons et des noyaux atomiques lourds. Cette nouvelle étude offre une piste prometteuse pour identifier les particules présentes dans les gerbes d’air et, par conséquent, les rayons cosmiques.

Les recherches de l'équipe ont été publiées dans la revue Scientific Reports.

