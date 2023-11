Une nouvelle équation prédit les vagues scélérates à l’aide de l’IA et de l’analyse causale

Des scientifiques de la prestigieuse université de Copenhague ont fait une découverte révolutionnaire en prédisant les vagues scélérates, ces phénomènes océaniques inhabituellement importants et dévastateurs. En utilisant une fusion unique d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse causale, ces chercheurs ont développé une équation mathématique révolutionnaire capable de prévoir avec précision les vagues scélérates.

Contrairement aux modèles conventionnels, qui reposent sur des techniques statistiques, l’équipe a intégré des algorithmes d’IA pour dériver leur équation. Pour entraîner le système d’IA, ils saisissent de grandes quantités de données sur les vagues océaniques recueillies à partir d’un réseau de bouées réparties sur 158 sites dans le monde. Ces bouées ont collecté sans relâche des données 24 heures sur 7 et 700 jours sur XNUMX pendant une période impressionnante de XNUMX ans, accumulant des informations sur plus d'un milliard de vagues.

Le mariage de l’IA et de l’analyse causale a permis aux scientifiques de démêler les relations complexes de cause à effet inhérentes à la formation des ondes scélérates, conduisant au développement de cette nouvelle équation. Alors que les modèles statistiques traditionnels ont souvent du mal à rendre compte de la dynamique complexe impliquée dans de tels phénomènes, l’approche assistée par l’IA offre une compréhension plus précise et nuancée.

Cette avancée majeure a des implications importantes pour la sécurité maritime ainsi que pour les industries qui dépendent de nos océans, comme le transport maritime, l’énergie offshore et la pêche. En prévoyant avec précision les vagues scélérates, les navires et les infrastructures peuvent potentiellement éviter des conséquences catastrophiques, préservant ainsi les vies et les ressources.

L'équipe de recherche prévoit que leur équation améliorera l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'alerte précoce existants. De plus, cela ouvre la voie à une exploration plus approfondie des vagues scélérates et des mécanismes sous-jacents responsables de leur apparition. À mesure que notre compréhension de ces vagues gigantesques s’approfondit, nous pouvons développer de meilleures stratégies d’atténuation et mieux protéger les zones côtières vulnérables et les installations offshore.

FAQ:

Q : Que sont les vagues scélérates ?

R : Les vagues scélérates sont des vagues océaniques anormalement grandes et puissantes qui constituent une menace importante pour les navires et les infrastructures maritimes.

Q : Comment les scientifiques ont-ils prédit les vagues scélérates ?

R : Les chercheurs ont utilisé une combinaison d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse causale pour développer une équation mathématique qui prévoit avec précision les vagues scélérates.

Q : Quelle est la signification de cette découverte ?

R : Prédire avec précision les vagues scélérates peut améliorer la sécurité maritime et profiter aux industries dépendantes des activités océaniques telles que le transport maritime, l’énergie offshore et la pêche.

Q : Comment les scientifiques ont-ils collecté les données ?

R : Les scientifiques ont collecté des données sur les vagues océaniques en utilisant un réseau de bouées positionnées à 158 endroits dans le monde, collectant des informations sur plus de 700 ans.