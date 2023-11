Un nouvel outil d'IA génère des chants d'oiseaux synthétiques pour améliorer la surveillance écologique

Des chercheurs de l’Université de Moncton, au Canada, ont développé un outil révolutionnaire d’intelligence artificielle (IA) d’apprentissage profond appelé ECOGEN, capable de générer des chants d’oiseaux réalistes. L’objectif de cette technologie innovante est d’améliorer les échantillons d’espèces d’oiseaux sous-représentées et d’améliorer la précision des outils d’identification des oiseaux utilisés dans le suivi écologique.

Identifier les espèces d'oiseaux grâce à leurs chants est désormais plus facile que jamais, grâce à l'abondance d'applications téléphoniques et de logiciels disponibles à la fois pour les écologistes et le public. Cependant, un défi important se pose lorsque le logiciel d’identification rencontre une espèce d’oiseau qu’il n’a jamais entendue auparavant ou dont les enregistrements sont limités. Cela pose un problème aux écologistes et aux défenseurs de l’environnement qui surveillent les espèces rares.

Pour relever ce défi, les chercheurs ont créé ECOGEN, un outil d’IA qui génère des chants d’oiseaux artificiels. En incorporant ces échantillons synthétiques dans des outils d'identification audio, qui contiennent souvent plus de données sur les espèces communes, les chercheurs ont constaté que la précision de la classification des chants d'oiseaux s'améliorait en moyenne de 12 %. L'efficacité d'ECOGEN a été publiée dans la revue scientifique Methods in Ecology and Evolution.

Le Dr Nicolas Lecomte, l'un des chercheurs principaux, explique que le besoin d'outils automatisés, tels que la surveillance acoustique, est primordial pour suivre les changements de biodiversité dus aux changements globaux des populations animales. Cependant, les modèles d’IA existants manquent de bibliothèques de référence complètes. ECOGEN comble cette lacune en créant de nouvelles instances de sons d'oiseaux prenant en charge les modèles d'IA. Cela signifie que pour les espèces pour lesquelles les enregistrements sauvages sont limités, comme les oiseaux rares, insaisissables ou sensibles, la bibliothèque sonore peut être étendue sans perturbation supplémentaire des animaux ni travail de terrain supplémentaire.

Outre sa principale application dans la conservation des oiseaux, ECOGEN a également des utilisations potentielles dans la préservation d'autres espèces animales menacées, telles que les mammifères, les poissons (oui, ils peuvent aussi produire des sons !), les insectes et les amphibiens. La polyvalence de l'outil combinée à son accessibilité, en tant que logiciel open source pouvant fonctionner sur des ordinateurs de base, en fait un atout précieux pour la recherche écologique.

FAQ:

Q : Comment ECOGEN améliore-t-il les outils d’identification des oiseaux ?

R : ECOGEN génère des chants d'oiseaux réalistes pour améliorer les échantillons d'espèces d'oiseaux sous-représentées, améliorant ainsi la précision des outils d'identification des oiseaux utilisés dans la surveillance écologique.

Q : Quel est l'avantage potentiel d'ECOGEN ?

R : ECOGEN peut contribuer à la conservation des espèces d'oiseaux menacées et fournir des informations précieuses sur leurs vocalisations, leurs comportements et leurs préférences en matière d'habitat.

Q : ECOGEN peut-il être utilisé pour des espèces autres que les oiseaux ?

R : Bien qu’ECOGEN ait été développé pour les oiseaux, les chercheurs pensent qu’il peut également être appliqué aux mammifères, aux poissons, aux insectes et aux amphibiens.

Q : Comment fonctionne ECOGEN ?

R : ECOGEN convertit les enregistrements réels de chants d'oiseaux en spectrogrammes, génère de nouvelles images d'IA à partir de ces spectrogrammes pour augmenter l'ensemble de données sur les espèces rares, puis les reconvertit en audio pour entraîner les identifiants sonores des oiseaux.