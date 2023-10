Les scientifiques utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour identifier les supernovas en temps réel

Une équipe de scientifiques et d’astronomes de diverses universités, dont l’Université Northwestern et l’Université de technologie de Californie, ont utilisé avec succès l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique pour identifier et classer une supernova au moment où elle se produisait. Le projet, connu sous le nom de robot Bright Transient Survey (BTS), vise à automatiser le processus de distinction des étoiles explosives des autres événements célestes, offrant ainsi aux chercheurs plus de temps pour l'analyse.

L'équipe derrière le BTSbot a développé le modèle d'IA en l'entraînant avec plus de 1.4 million d'images historiques, y compris des échantillons de supernovae confirmées, d'étoiles flamboyantes, d'étoiles variables périodiques et de galaxies flamboyantes. En alimentant l’algorithme de ce vaste ensemble de données et en l’intégrant au portail d’observation, les scientifiques peuvent désormais déterminer facilement les actions effectuées par le modèle.

Bien que le projet ait été confronté à des obstacles tels que la vérification des images et le contrôle de la qualité des données, l’utilisation réussie de l’IA dans l’identification des supernovas en temps réel montre le potentiel d’une efficacité accrue dans la recherche astronomique. Cependant, des inquiétudes existent quant aux biais potentiels et aux biais de sélection qui pourraient affecter la précision des modèles d’IA dans l’identification des corps célestes dans d’autres galaxies.

L’application de l’IA et de l’apprentissage automatique dans divers domaines, dont l’astronomie, est de plus en plus répandue. Malgré les progrès prometteurs, les experts ont appelé à la prudence, soulignant la nécessité de s’attaquer aux préjugés potentiels et aux préoccupations éthiques associés à cette technologie.

Définitions:

Supernova : explosion d'une étoile qui libère d'énormes quantités d'énergie, éclipsant brièvement une galaxie entière, se produisant lorsqu'une étoile épuise son combustible nucléaire.

Intelligence artificielle (IA) : capacité des machines à imiter un comportement humain intelligent et à effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance de formes et la prise de décision.

Apprentissage automatique : application de l'IA qui permet aux machines d'apprendre et d'améliorer des tâches sans être explicitement programmées, en utilisant des algorithmes et des modèles statistiques pour analyser et interpréter de grandes quantités de données.

Bot Bright Transient Survey (BTS) : un projet qui utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour identifier et classer les supernovae en temps réel, visant à automatiser le processus de distinction des étoiles explosives des autres événements célestes.

