Le système d'IA démontre des fonctionnalités semblables à celles du cerveau grâce à des contraintes physiques

Des scientifiques de l’Université de Cambridge ont développé avec succès un système d’intelligence artificielle (IA) qui présente des caractéristiques semblables à celles du cerveau en lui imposant des contraintes physiques, similaires aux limitations dans lesquelles le cerveau humain fonctionne. Cette percée pourrait potentiellement contribuer à notre compréhension des différences cérébrales entre les individus et de leur relation avec les problèmes de santé cognitive ou mentale. De plus, les résultats pourraient être d’un immense intérêt pour la communauté de l’IA, conduisant au développement de systèmes plus efficaces, en particulier dans les situations où des contraintes physiques sont présentes.

L'équipe, dirigée par Jascha Achterberg et John Duncan de l'unité de cognition et des sciences du cerveau du Conseil de recherches médicales (MRC CBSU) de l'Université de Cambridge, a construit le système d'IA à l'aide de réseaux neuronaux récurrents spatialement intégrés (seRNN). Dans une expérience, l'équipe a entraîné le système à résoudre une tâche de navigation dans un labyrinthe en imposant des contraintes physiques sur les nœuds de calcul, imitant l'organisation des neurones dans le cerveau humain.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans Nature Machine Intelligence, les chercheurs rapportant que leur système était capable de développer certaines caractéristiques et tactiques observées dans de vrais cerveaux humains. Notamment, en réponse aux contraintes physiques, le système d’IA a commencé à développer des hubs, des nœuds dotés d’une connectivité élevée qui facilitaient la circulation des informations à travers le réseau. Ces résultats mettent en évidence la capacité du système à s’adapter et à trouver des solutions efficaces dans le cadre des contraintes données.

L’étude souligne l’importance de prendre en compte à la fois la structure et la fonction du cerveau dans les modèles informatiques. En intégrant des contraintes physiques dans les systèmes d'IA, les chercheurs peuvent mieux comprendre les principes d'optimisation qui régissent l'organisation, la fonctionnalité et l'efficacité énergétique du cerveau. Cette recherche ouvre la voie au développement de systèmes d’IA plus sophistiqués qui imitent mieux la complexité du cerveau humain.

FAQ:

Q : Qu'ont fait les chercheurs pour créer des fonctionnalités de type cerveau dans le système d'IA ?

R : Les chercheurs ont imposé des contraintes physiques aux nœuds de calcul du système d’IA, similaires aux limites rencontrées par les neurones du cerveau humain.

Q : Comment le système d’IA a-t-il répondu aux contraintes physiques ?

R : Le système a développé des hubs, des nœuds hautement connectés qui servaient de conduits pour le flux d'informations à travers le réseau, afin de surmonter efficacement les contraintes.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

R : Les résultats ont des implications pour la compréhension des différences cérébrales entre les individus et pourraient contribuer au développement de systèmes d’IA plus efficaces dans des situations comportant des contraintes physiques.

Q : Qu’est-ce que les chercheurs ont conclu de leur étude ?

R : L'étude a démontré que l'intégration de contraintes physiques dans les systèmes d'IA permet le développement de fonctionnalités semblables à celles du cerveau et offre des informations sur l'optimisation de l'organisation, des fonctionnalités et de l'efficacité énergétique du réseau.