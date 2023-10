La première supernova confirmée et partagée détectée grâce à l'intelligence artificielle

Les astrophysiciens ont franchi une étape importante dans leur exploration de l'univers en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour détecter et confirmer la première supernova, classée et partagée avec la communauté astronomique. Traditionnellement, la recherche de supernovae implique une combinaison de télescopes robotiques et d’analyses humaines. Cependant, un nouvel outil d’IA appelé BTSbot s’est avéré capable de soustraire les humains à l’ensemble du processus de recherche et de découverte.

Les supernovae se produisent lorsqu’une étoile atteint la fin de sa vie et explose, émettant un éclat de lumière brillant. Le système BTSbot confirme la présence d'une supernova en collectant et en évaluant son spectre, qui révèle les éléments présents dans l'explosion.

BTSbot est un algorithme d'apprentissage automatique qui a été formé à l'aide de plus de 1.4 million d'images historiques provenant de 16,000 XNUMX sources astronomiques. En automatisant la recherche de nouvelles supernovae, le système d'IA élimine la possibilité d'erreurs humaines et permet aux astronomes d'analyser les observations et de développer de nouvelles hypothèses liées aux explosions cosmiques.

L'utilisation réussie de BTSbot représente une avancée significative dans le domaine de l'astrophysique. Il permet d’isoler des sous-types spécifiques d’explosions stellaires, donnant ainsi aux chercheurs plus de temps pour analyser leurs observations et mieux comprendre les cycles de vie des étoiles et l’origine des éléments créés par les supernovae, tels que le carbone, le fer et l’or.

Pour tester l’efficacité de BTSbot, les astronomes ont examiné un candidat supernova récemment découvert nommé SN2023tyk. Initialement détecté par l'observatoire robotique ZTF le 3 octobre 2023, BTSbot a analysé les données en temps réel et a confirmé la supernova le 5 octobre 2023. Le télescope robotique SED Machine a ensuite obtenu le spectre de la source, qui a ensuite été envoyé au SNIascore de Caltech pour analyse ultérieure. analyse. Après avoir confirmé que SN2023tyk était une supernova de type Ia (l’explosion d’une naine blanche dans un système d’étoiles binaires), le système automatisé a partagé la découverte avec la communauté astronomique le 7 octobre 2023.

Cette réalisation révolutionnaire, dirigée par l’Université Northwestern, démontre le potentiel de l’IA pour révolutionner le domaine de l’astrophysique et élargir notre compréhension du cosmos.

