L'IA prédit le refroidissement de la température de la surface de la mer pendant les cyclones tropicaux

Une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters révèle comment l'intelligence artificielle (IA) peut être utilisée pour prédire les effets des cyclones tropicaux sur les températures de surface de la mer. Les cyclones tropicaux, qui comprennent les tempêtes tropicales et les ouragans, sont des événements météorologiques extrêmes caractérisés par une faible pression atmosphérique, des vents violents et de fortes pluies. Ils se forment au-dessus des océans tropicaux chauds et peuvent avoir des impacts importants sur les écosystèmes marins.

Les chercheurs ont utilisé une méthode de forêt aléatoire basée sur l'apprentissage automatique pour modéliser les effets des cyclones tropicaux sur les températures de surface de la mer dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, l'une des zones les plus actives pour ces tempêtes. Le modèle d'IA a été formé à l'aide de données sur une période de 20 ans et de 12 caractéristiques des cyclones tropicaux et des conditions pré-tempête.

L’étude a révélé que l’intensité, la vitesse de translation, la taille, la profondeur de la couche mélangée et la température de la surface de la mer des cyclones avaient l’impact le plus significatif sur les modèles de température de surface ultérieurs observés dans l’océan. Le modèle d’IA a prédit avec précision le refroidissement des températures à la surface de la mer au cours des deux jours précédant l’événement, qui s’intensifierait lors du passage du cyclone et culminerait le lendemain de l’événement.

L'effet de refroidissement s'est étendu au-delà de la trajectoire directe du cyclone et s'est avéré se situer à 50 km à droite de la trajectoire de la tempête. Les océans ont commencé à revenir à des conditions normales en quelques jours, mais il a fallu jusqu'à 14 jours pour se rétablir complètement. Le modèle d’IA a montré une bonne corrélation avec les données réelles, indiquant son potentiel pour prédire les futurs cyclones tropicaux et leurs impacts sur les écosystèmes marins.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur la dynamique des cyclones tropicaux et leurs effets sur les écosystèmes marins. En comprenant les effets de refroidissement de ces tempêtes sur les températures de surface de la mer, les scientifiques peuvent mieux évaluer leur impact sur les producteurs primaires tels que les algues, qui jouent un rôle crucial dans les réseaux trophiques marins. Le modèle d’IA a le potentiel d’être appliqué à d’autres bassins océaniques à l’échelle mondiale, améliorant ainsi notre compréhension des cyclones tropicaux et de leurs conséquences écologiques.

