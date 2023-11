Un nouveau robot chimiste IA découvre comment produire de l'oxygène sur Mars

By

Un robot chimiste innovant basé sur l'IA et développé par des scientifiques chinois a fait une découverte révolutionnaire qui pourrait potentiellement aider à maintenir la vie humaine sur Mars. En analysant les météorites martiennes, le robot chimiste a identifié des matériaux capables de décomposer les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. Cette découverte importante, partagée dans la revue Nature Synthesis, nous rapproche de la possibilité d’établir une usine à oxygène sur Mars.

Contrairement aux chercheurs humains qui auraient mis environ 2,000 5 ans pour découvrir cette percée, le robot chimiste IA a accompli la tâche en moins de XNUMX heures en utilisant une combinaison d'acide et d'alcali pour dissoudre et séparer le matériau météoritique. Ce processus efficace met en valeur l’avantage de tirer parti de la technologie de l’IA dans la recherche scientifique.

Le Dr Jun Jiang, auteur principal de l’étude de l’Université des sciences et technologies de Chine, décrit le robot chimiste comme ayant un « cerveau chimique ». Equipé d'un instrument laser appelé Libs, le robot chimiste analyse d'abord la composition chimique des minerais martiens. Il utilise ensuite un poste de travail intégré pour tester le composé métallique obtenu, envoyant les données collectées à son « cerveau » informatique d’IA pour traitement.

L’un des aspects les plus remarquables de cette découverte est qu’il a été prouvé que le matériau catalyseur testé produit régulièrement de l’oxygène à la température de congélation de -37°C (-34.6°F), qui est la température moyenne sur Mars. Avec seulement 15 heures d’irradiation solaire, le chimiste IA peut générer une concentration d’oxygène suffisante pour la survie humaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment le robot chimiste IA a-t-il découvert les matériaux capables de décomposer l’eau en oxygène et en hydrogène ?

Le robot chimiste IA a examiné les météorites martiennes et a utilisé une combinaison d’acide et d’alcali pour dissoudre et séparer le matériau météoritique. Grâce à ce processus, il a découvert un composé chimique capable de décomposer l’eau présente dans les dépôts de glace sur Mars.

Combien de temps a-t-il fallu au robot chimiste pour accomplir cette tâche ?

Le robot chimiste a pu terminer le processus de décomposition de l’eau en moins de 5 heures. En comparaison, il faudrait environ 2,000 XNUMX ans à un chercheur humain pour parvenir au même résultat.

À quelle température le matériau catalyseur a-t-il été testé ?

Le matériau catalyseur a été testé à une température de congélation de -37°C (-34.6°F), qui est la température moyenne sur Mars.

Le robot chimiste IA peut-il produire suffisamment d’oxygène pour la survie humaine ?

Oui, avec seulement 15 heures d’irradiation solaire, le chimiste IA peut générer une concentration d’oxygène suffisante nécessaire à la survie humaine sur Mars.

Sources:

– Article original : [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Article de revue : [Synthèse de la nature](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)