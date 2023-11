Catégoriser les tumeurs et prédire les résultats pour les patients : le rôle des facteurs épigénétiques dans le cancer

Des chercheurs du UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center ont développé un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui utilise des facteurs épigénétiques pour prédire avec succès les résultats pour les patients dans plusieurs types de cancer. Contrairement aux mesures traditionnelles telles que le grade et le stade du cancer, ce modèle d’IA examine les modèles d’expression génique des facteurs épigénétiques, qui influencent la manière dont les gènes sont activés ou désactivés dans les tumeurs.

L'étude, publiée dans Communications Biology, met en valeur le potentiel de l'utilisation de facteurs épigénétiques pour classer les tumeurs en groupes distincts et prédire plus précisément les résultats pour les patients. De plus, ces recherches ouvrent la voie au développement de thérapies ciblées qui régulent les facteurs épigénétiques dans le traitement du cancer.

Les facteurs épigénétiques jouent un rôle crucial dans le cancer et sa progression, en influençant l’état de la chromatine et les niveaux de divers facteurs qui maintiennent cet état. Des facteurs tels que les protéines histones modifiées et les groupes méthyles supplémentaires sur l'ADN peuvent avoir un impact sur les résultats du cancer. Comprendre ces différences entre les tumeurs peut permettre de comprendre pourquoi certains patients réagissent différemment aux traitements et connaissent des résultats variables.

Pour étudier la relation entre les modèles épigénétiques et les résultats cliniques, les chercheurs ont analysé les modèles d'expression de 720 facteurs épigénétiques, catégorisant les tumeurs de 24 types de cancer différents en groupes distincts. Ils ont constaté que pour 10 des cancers, ces groupes étaient associés à des différences significatives dans les résultats pour les patients, notamment la survie sans progression, la survie spécifique à la maladie et la survie globale.

Les groupes associés à de mauvais résultats avaient tendance à présenter des stades de cancer plus élevés, des tumeurs de plus grande taille ou des indicateurs de propagation plus graves. Notamment, l’efficacité pronostique d’un facteur épigénétique dépendait du tissu d’origine du type de cancer, même parmi les cancers pédiatriques.

En utilisant les niveaux d’expression de ces facteurs épigénétiques, les chercheurs ont formé un modèle d’IA pour prédire les résultats pour les patients spécifiquement pour les cinq types de cancer qui présentaient des différences significatives dans les mesures de survie. Le modèle a réussi à diviser les patients en deux groupes : un avec de plus grandes chances d’obtenir de meilleurs résultats et un autre avec de plus grandes chances d’obtenir de moins bons résultats.

Le chevauchement entre les gènes cruciaux pour le modèle d’IA et les gènes signature définissant le cluster a davantage validé les résultats. Les chercheurs suggèrent que des modèles similaires d’IA basés sur des facteurs épigénétiques puissent être créés pour les cancers pédiatriques afin de mieux comprendre le processus décisionnel dans la sélection du traitement.

Cette recherche fournit une feuille de route pour le développement de modèles d’IA qui utilisent des facteurs épigénétiques pronostiques accessibles au public, offrant un potentiel passionnant pour prédire des cibles thérapeutiques spécifiques dans le traitement du cancer.

QFP

Que sont les facteurs épigénétiques ?

Les facteurs épigénétiques sont des facteurs qui influencent la manière dont les gènes sont activés ou désactivés dans les cellules. Ils jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques et ont été impliqués dans des maladies, notamment le cancer.

Comment les facteurs épigénétiques influencent-ils les résultats du cancer ?

Les facteurs épigénétiques peuvent affecter l’état de la chromatine, le complexe d’ADN et de protéines qui composent les chromosomes. Les modifications des protéines histones et des bases d’ADN peuvent avoir un impact sur l’expression des gènes et influencer l’évolution du cancer. Comprendre ces facteurs peut aider à expliquer pourquoi certains patients réagissent différemment aux traitements et obtiennent des résultats variables.

Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche démontre le potentiel de l’utilisation de facteurs épigénétiques pour prédire les résultats pour les patients dans plusieurs types de cancer et classer les tumeurs en groupes distincts. Il donne un aperçu du rôle de l’épigénétique dans la progression du cancer et ouvre la voie au développement de thérapies ciblées régulant les facteurs épigénétiques.

(Source : UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center – www.uclahealth.org)