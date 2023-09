Nouvelle méthode développée pour distinguer la vie ancienne des origines abiotiques grâce à l’IA

Une équipe de scientifiques du Laboratoire Terre et Planètes de la Carnegie Institution for Science à Washington, DC, a développé une nouvelle méthode basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui permet de distinguer avec précision les échantillons biologiques modernes et anciens de ceux d'origine abiotique. L'équipe, dirigée par Jim Cleaves, a partagé ses conclusions dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences » (PNAS).

Cleaves a souligné l'importance de leurs recherches, affirmant que la recherche de la vie extraterrestre continue d'être l'une des activités les plus passionnantes de la science moderne. Il a souligné trois points clés de leur étude. Premièrement, leurs résultats suggèrent qu’il existe des différences fondamentales au niveau biochimique entre les organismes vivants et la chimie organique abiotique.

Deuxièmement, ils proposent que leur nouvelle méthode puisse être appliquée pour évaluer si des échantillons provenant de Mars et de l’ancienne Terre étaient autrefois vivants. Cette vision ouvre de nouvelles possibilités pour notre compréhension de l’histoire de la vie sur d’autres planètes et de la nôtre.

En outre, Cleaves a souligné que leur méthode basée sur l’IA a le potentiel de distinguer les biosphères alternatives de celle de la Terre. Cette avancée pourrait avoir des implications significatives pour les futures missions d’astrobiologie, car elle permettrait aux scientifiques de faire la différence entre les formes de vie extraterrestres et celles trouvées sur notre propre planète.

Bien que l’équipe de recherche ait atteint un taux de précision impressionnant de 90 %, d’autres avancées et raffinements de l’algorithme d’IA pourraient encore augmenter cette précision. Le développement de cette nouvelle méthode fournit des outils et des informations précieux pour le domaine de l’astrobiologie et de la recherche de la vie au-delà de la Terre.

Sources : Actes de l'Académie nationale des sciences (PNAS), Laboratoire Terre et Planètes, Carnegie Institution for Science, Washington, DC