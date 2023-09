Nouvelle méthode utilisant l’IA pour détecter les signes de vie sur Mars et d’autres planètes

Les scientifiques ont développé une méthode innovante basée sur l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les signes de vie passée ou présente sur Mars et sur d’autres planètes. La méthode, décrite dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences », utilise l'IA pour distinguer les échantillons biologiques modernes et anciens et les échantillons d'origine abiotique avec un taux de précision de 90 %.

L'auteur principal, Jim Cleaves, du Laboratoire Terre et Planètes de la Carnegie Institution for Science à Washington, DC, a souligné l'importance de cette recherche. Il a déclaré que les résultats ont trois implications principales. Premièrement, la biochimie diffère de la chimie organique abiotique à un niveau fondamental. Deuxièmement, en étudiant des échantillons provenant de Mars et de la Terre antique, nous pouvons déterminer s’ils étaient vivants autrefois. Enfin, cette méthode a le potentiel de différencier les biosphères alternatives de la biosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour les futures missions d'astrobiologie.

Contrairement aux méthodes conventionnelles qui reposent sur l’identification de molécules ou de composés spécifiques, les chercheurs ont démontré que l’IA peut détecter des différences subtiles dans les modèles moléculaires d’un échantillon. Ils ont utilisé une analyse par chromatographie en phase gazeuse par pyrolyse pour séparer et identifier les composants, suivie par une spectrométrie de masse pour déterminer les poids moléculaires. L’IA a été formée à l’aide des données provenant des analyses moléculaires de 134 échantillons connus riches en carbone abiotique ou biotique.

L’IA a réussi à identifier des échantillons provenant d’êtres vivants comme des coquilles, des dents, des os, des insectes, des feuilles, du riz, des cheveux humains et des cellules conservées dans des roches à grains fins. Il fait également la distinction entre les restes de vie ancienne altérés par des processus géologiques (tels que le charbon, le pétrole, l'ambre et les fossiles riches en carbone) et les échantillons d'origine abiotique, tels que les produits chimiques de laboratoire et les météorites riches en carbone.

Dans le passé, il était difficile de déterminer l’origine de nombreux échantillons anciens contenant du carbone, car les molécules organiques, qu’elles soient biotiques ou abiotiques, ont tendance à se dégrader avec le temps. Cependant, grâce à cette nouvelle méthode basée sur l’IA, des signes biologiques ont été détectés dans certains cas préservés depuis des centaines de millions d’années.

Le Dr Robert Hazen, également du laboratoire, a souligné que ces découvertes ouvrent la possibilité de trouver des formes de vie provenant d'autres planètes ou biosphères, même si elles sont très différentes de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. De plus, si des signes de vie sont découverts ailleurs, cette méthode peut aider à déterminer si la vie sur Terre et sur d’autres planètes a une origine commune ou différente.

Cette recherche représente une avancée significative dans le domaine de l’astrobiologie et offre de nouvelles possibilités passionnantes pour les futures missions visant à explorer la présence de la vie au-delà de la Terre.

