L'intelligence artificielle détecte et classe les supernovas

Une nouvelle avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) pourrait révolutionner la manière dont nous découvrons et étudions les supernovas. Le Bright Transient Survey Bot (BTSbot), un algorithme d'apprentissage automatique automatisé, a détecté, identifié et classé avec succès sa première supernova sans intervention humaine. Cela pourrait considérablement accélérer le processus d’analyse des supernovas et permettre aux astronomes de se concentrer davantage sur la compréhension des origines de ces explosions cosmiques.

Actuellement, la découverte et la classification des supernovas reposent sur une combinaison d’astronomes humains et d’ordinateurs. Cependant, ce nouveau programme d’IA pourrait éliminer le besoin d’implication humaine. Au cours des six dernières années, les astronomes ont passé environ 2,200 XNUMX heures à inspecter visuellement et à classer les candidats à la supernova. En automatisant ce processus, BTSbot laisse plus de temps aux chercheurs pour explorer les causes sous-jacentes de ces puissants événements stellaires.

L’équipe derrière BTSbot, dirigée par le professeur Adam Miller de l’Université Northwestern, estime que cette avancée constitue un pas en avant significatif. Le programme a non seulement détecté et identifié une supernova, mais a également communiqué avec un autre télescope pour confirmer la découverte. À mesure que les algorithmes d’IA continueront de s’améliorer, ils seront capables d’isoler des sous-types spécifiques de supernova, élargissant ainsi nos connaissances sur ces phénomènes.

Les supernovas se produisent lorsque des étoiles mourantes épuisent leur combustible nucléaire et subissent une explosion cataclysmique. Ces événements peuvent être si brillants qu’ils éclipsent toutes les étoiles de leur galaxie. Cependant, la détection des supernovas est une tâche difficile car elles sont relativement rares et peuvent facilement passer inaperçues. Les télescopes robotiques scrutent actuellement le ciel à la recherche d'objets transitoires qui n'étaient pas présents dans les images précédentes, ce qui pourrait indiquer une supernova.

Pour entraîner l’IA, BTSbot a été exposé à plus de 1.4 million d’images historiques d’événements célestes, notamment des supernovas et d’autres phénomènes explosifs. Cette formation a permis au programme d'identifier avec précision le candidat supernova nouvellement repéré, connu sous le nom de SN2023tyk. L’IA a non seulement localisé la supernova mais a également collecté son spectre, crucial pour confirmer sa classification.

La collaboration fructueuse entre BTSbot et les astronomes prouve que l’IA a le potentiel de révolutionner la façon dont nous étudions les supernovas. En automatisant le processus de détection et de classification, les chercheurs peuvent consacrer plus de temps à analyser la grande quantité de données collectées et développer de nouvelles hypothèses pour expliquer ces explosions cosmiques.

Sources:

- Article source : Déplacez-vous, astronomes humains ! L’intelligence artificielle (IA) pourrait bientôt partir à la chasse aux supernovas à votre place.

– Définitions :

– Supernova : Une puissante explosion qui se produit à la fin du cycle de vie d'une étoile.

– Intelligence artificielle (IA) : développement de systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches qui nécessiteraient généralement l’intelligence humaine.

– Objet transitoire : Objet astronomique qui apparaît et disparaît sur une période relativement courte.

– Spectre : La gamme de couleurs ou de longueurs d’onde de lumière émise ou absorbée par un objet.