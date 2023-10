Intelligence artificielle et astronomie : améliorer l'exploration et les découvertes

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne le domaine de l'astronomie et de l'exploration spatiale, permettant aux scientifiques d'analyser de grandes quantités de données, de faire de nouvelles découvertes et d'approfondir les mystères de l'univers. Les systèmes d'IA, en particulier les réseaux neuronaux, aident les astronomes dans divers domaines, notamment le traitement des données, l'amélioration des images, la classification des objets célestes, la suppression des interférences atmosphériques, la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire et la gestion d'ensembles de données massifs.

Le traitement des données est une étape cruciale en astronomie, car les images astronomiques brutes sont souvent remplies d’erreurs, d’artefacts et de bruit. Les algorithmes d’IA peuvent éliminer les informations non pertinentes et nettoyer les images, les rendant ainsi présentables et adaptées à la recherche scientifique. Par exemple, un algorithme d’apprentissage automatique appliqué à une image du trou noir supermassif de la galaxie Messier 87 a permis d’obtenir une représentation plus claire et plus détaillée de sa structure.

Les astronomes utilisent également des réseaux de neurones pour classer automatiquement les galaxies, un processus plus rapide et moins sujet aux erreurs que la classification manuelle. De plus, l’IA peut aider à éliminer les interférences optiques causées par l’atmosphère terrestre des images capturées par les télescopes au sol.

Les cosmologues exploitent l’IA pour percer les mystères de la matière noire et de l’énergie noire, qui constituent plus de 95 % du contenu énergétique de l’univers. En entraînant les réseaux neuronaux sur des simulations sophistiquées qui font varier les propriétés de ces substances insaisissables, les scientifiques peuvent découvrir comment elles affectent le cosmos et son évolution au fil du temps. L’objectif est de permettre à l’IA d’analyser des observations réelles et de fournir des informations sur la nature de l’univers.

Alors que les observatoires génèrent d’énormes quantités de données, l’IA devient indispensable pour gérer et analyser ces vastes ensembles de données. Le prochain observatoire Vera C. Rubin, par exemple, collectera plus de 60 pétaoctets de données brutes sous la forme d’images du ciel haute résolution. Les algorithmes d’apprentissage automatique joueront un rôle crucial pour passer au crible ces données, identifier les modèles et signaler les objets potentiellement intéressants qui s’écartent des modèles établis.

L’intégration de l’IA dans l’astronomie a le potentiel de conduire à des découvertes inattendues et de révéler les secrets cachés de l’univers. Avec l’aide de l’IA, les astronomes peuvent explorer le cosmos plus efficacement et mieux comprendre ses complexités.

