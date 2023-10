La nouvelle prévision des tremblements de terre basée sur l’IA s’avère prometteuse lors des essais

Des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont développé un algorithme d'intelligence artificielle (IA) qui a réussi à prédire 70 % des tremblements de terre une semaine à l'avance au cours d'un essai de 30 semaines en Chine. L’IA a été formée pour identifier les anomalies statistiques dans les données sismiques en temps réel en les comparant avec les tremblements de terre précédents. Il a produit une prévision hebdomadaire qui prévoyait avec précision 14 tremblements de terre dans un rayon d'environ 200 milles de leurs emplacements estimés et à la force calculée. L’algorithme a manqué un tremblement de terre et a émis huit fausses alertes.

Bien qu’il reste à déterminer si cette approche fonctionnera dans d’autres endroits, cette recherche constitue une étape importante dans le domaine de la prévision des tremblements de terre basée sur l’IA. Sergey Fomel, professeur au Bureau de géologie économique de l'UT et membre de l'équipe de recherche, décrit la prévision des tremblements de terre comme le « Saint Graal » et affirme que même si les prévisions mondiales sont encore lointaines, cette réussite démontre que le problème apparemment impossible de la prévision des tremblements de terre est résoluble en principe.

L'IA développée par l'UT a obtenu la première place sur 600 autres conceptions lors d'un concours international organisé en Chine. Le principal développeur de l'IA, Yangkang Chen, reconnaît l'importance de la préparation aux tremblements de terre et souligne le potentiel des prévisions de l'IA pour minimiser les pertes économiques et humaines et améliorer la préparation mondiale aux tremblements de terre.

Le succès de l’algorithme peut être attribué à une approche d’apprentissage automatique relativement simple. L'IA a reçu un ensemble de fonctionnalités statistiques basées sur la compréhension de l'équipe de la physique des tremblements de terre et a été formée sur une base de données de cinq ans d'enregistrements sismiques. En écoutant les signes de tremblements de terre imminents parmi les grondements de fond de la Terre, l’IA a généré ses prévisions.

Les chercheurs sont convaincus que dans les régions dotées de réseaux de suivi sismique robustes, comme la Californie, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Turquie et le Texas, l’IA pourrait encore améliorer sa précision et affiner ses prévisions à quelques dizaines de kilomètres. La prochaine étape consiste à tester l’IA au Texas, qui connaît un taux élevé de tremblements de terre de magnitude mineure et modérée. Le réseau sismique de l'État, TexNet, héberge 300 stations sismiques et plus de six ans d'enregistrements continus, ce qui en fait un endroit idéal pour la vérification.

À terme, les chercheurs visent à intégrer le système d’IA à des modèles basés sur la physique pour développer un outil de prévision généralisé pouvant être appliqué dans le monde entier. Cette recherche constitue une étape importante vers la réalisation de cet objectif.

Source: Université du Texas à Austin