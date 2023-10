Un outil d'IA découvre et classe les supernovas sans implication humaine

Pour la toute première fois, une supernova a été détectée, confirmée et classée uniquement par un outil d’IA, sans intervention humaine. L'outil, appelé Bright Transient Survey Bot (BTSBot), a été formé sur un ensemble de données massif de plus de 1.4 million d'images provenant de 16,000 XNUMX sources astronomiques. Cette percée dans la technologie de l’IA a le potentiel d’accélérer la découverte de nouvelles supernovae, qui sont la mort explosive d’étoiles lointaines.

La supernova SN2023tyk, comme elle a été désignée selon la convention, a été détectée à l'aide du BTSBot. Auparavant, les astronomes passaient d’innombrables heures à inspecter visuellement et à catégoriser les supernovae potentielles. En déléguant cette tâche à l’IA, les scientifiques peuvent libérer du temps pour d’autres activités de recherche importantes. Cette avancée devrait rationaliser l’étude des supernovae à plus grande échelle, offrant une compréhension plus approfondie de l’évolution stellaire et de la création d’éléments comme le fer, l’or et le carbone grâce aux explosions de supernovae.

Le scientifique principal Adam Miller explique : « Cela représente un pas en avant important car un perfectionnement ultérieur des modèles permettra aux robots d'isoler des sous-types spécifiques d'explosions stellaires. En fin de compte, retirer les humains de la boucle donne plus de temps à l’équipe de recherche pour analyser leurs observations et développer de nouvelles hypothèses pour expliquer l’origine des explosions cosmiques que nous observons.

Le Zwicky Transient Facility, un observatoire robotique, a joué un rôle crucial dans cette découverte. Surveillant continuellement le ciel pour détecter les changements de luminosité ou de position, l'installation a initialement signalé une supernova potentielle le 3 octobre. Le BTSBot a identifié SN2023tyk le 5 octobre et a ensuite contacté un autre télescope robotique de l'observatoire Palomar pour collecter des données spectrales. Il a été confirmé que la supernova est une supernova de type Ia, résultant de l'effondrement complet d'une naine blanche dans un système binaire. La découverte a ensuite été partagée avec la communauté astronomique au sens large le 7 octobre.

Cette réalisation révolutionnaire en matière de détection automatisée des supernovas marque une avancée significative dans la recherche astronomique. Avec l’aide de la technologie de l’IA, les scientifiques peuvent accélérer leur exploration du cosmos et mieux comprendre les mystères de l’univers.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Installation transitoire de Zwicky