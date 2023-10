Le système de détection de supernova assisté par IA rationalise la recherche astronomique

By

Une équipe d'astronomes dirigée par l'Université Northwestern a développé le premier système au monde de détection, d'identification et de classification des supernovas entièrement automatique, assisté par IA. Cet outil puissant a le potentiel de rationaliser considérablement les grandes études sur les étoiles explosives à l’avenir. Elle a déjà détecté sa première supernova, ce qui constitue une avancée majeure dans ce domaine.

Traditionnellement, la détection des supernovas impliquait une combinaison de systèmes automatisés et de méthodes de vérification humaine. Des télescopes robotiques balayeraient le ciel à la recherche de nouvelles sources potentielles de supernova, et une fois qu'un candidat serait trouvé, les humains feraient fonctionner des télescopes avec des spectrographes pour collecter le spectre de la source. Le nouveau modèle d’IA, connu sous le nom de « Bright Transient Survey Bot » (BTSbot), vise à éliminer le besoin d’implication humaine dans ce processus.

Les chercheurs ont formé l’algorithme d’apprentissage automatique BTSbot en utilisant 1.4 million d’images provenant de 16,000 XNUMX sources astronomiques, y compris des preuves de supernovae, de galaxies et d’étoiles flamboyantes passées. Grâce à cette formation, le système d’IA a pu identifier un nouveau candidat supernova et demander automatiquement une lecture du spectre à un télescope robotique de l’observatoire Palomar en Californie. Il a réussi à identifier le candidat supernova comme une « explosion stellaire » provoquée par une étoile naine blanche complètement explosée et a partagé ses découvertes avec la communauté astronomique.

En automatisant le processus de détection et d'identification, le BTSbot libère un temps précieux pour les scientifiques humains pour analyser leurs observations et développer de nouvelles hypothèses sur les explosions cosmiques. Cet outil a le potentiel de révolutionner la recherche sur les supernovas en réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires à la détection.

Bien que la détection des supernovas assistée par l’IA constitue une avancée majeure, les astronomes peuvent toujours apprécier la beauté des supernovae grâce à l’observation manuelle. Plusieurs découvertes captivantes de supernova ont été faites récemment, chacune fournissant des informations précieuses sur la nature de ces événements cosmiques.

En conclusion, le développement d’un système de détection de supernova assisté par IA constitue une avancée significative dans la recherche astronomique. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des ressources, mais permet également aux scientifiques d'approfondir leurs observations et d'explorer de nouvelles idées sur les origines des phénomènes explosifs de l'univers.

Définitions:

– Supernova : Événement puissant et lumineux qui se produit lors de la destruction d’une étoile, entraînant souvent l’éjection de ses couches externes et la libération d’une énorme quantité d’énergie.

– IA (Intelligence Artificielle) : simulation de l'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques, pour effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale et la prise de décision.

Source : équipe de l’Université Northwestern