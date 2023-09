L'analyse vidéo basée sur l'IA pourrait révolutionner la recherche sur le comportement des oiseaux

Un étudiant en informatique de l’Université de l’Alberta utilise l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’analyse de vidéos de recherche qui étudient le comportement des carouges à épaulettes et de leurs nids. L'analyse vidéo est essentielle pour comprendre les effets du parasitisme sur le comportement des oiseaux. La méthode actuelle d’identification d’oiseaux spécifiques et de leurs actions nécessite de visionner manuellement des heures de séquences vidéo et d’écouter leurs cris distincts. Ce processus prend du temps et nécessite une expertise en biologie des oiseaux.

Cependant, l’analyse vidéo basée sur l’IA a le potentiel de révolutionner la recherche sur le comportement des oiseaux en automatisant la détection des oiseaux individuels et de leurs activités. Priscilla Adebanji, l'étudiante qui a travaillé sur ce projet, a utilisé des outils de vision par ordinateur et des algorithmes de détection de mouvement pour affiner les images brutes et déterminer les heures exactes auxquelles les oiseaux visitent leurs nids pour nourrir leurs poussins, ainsi que s'ils entrent ou sortent. Cette automatisation réduit considérablement le temps nécessaire pour visionner les vidéos, rendant ainsi le processus de collecte de données plus efficace.

Le logiciel développé par Adebanji nécessite encore des améliorations, mais son potentiel est prometteur. Cela permettrait non seulement d'économiser du temps et des efforts dans la collecte de données à des fins de recherche, mais également d'avoir des applications plus larges dans le domaine de la biologie animale. La technologie pourrait être appliquée à diverses espèces et projets, élargissant ainsi les capacités de recherche écologique.

Les travaux futurs du programme comprendront l'analyse de la durée des visites des oiseaux dans leurs nids et la détermination du sexe grâce à l'analyse des cris des oiseaux. De plus, les chercheurs prévoient d’explorer l’applicabilité de cette technologie à d’autres animaux, tels que les rongeurs.

Ce projet démontre les défis et les opportunités dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'IA. En travaillant avec des scénarios réels et des facteurs inconnus, les chercheurs ont pu développer des solutions innovantes pouvant être appliquées à une gamme d'applications, notamment les véhicules autonomes et les drones.

Dans l’ensemble, l’utilisation de l’analyse vidéo basée sur l’IA dans la recherche sur le comportement des oiseaux a le potentiel de rationaliser les processus de collecte de données et de faire progresser les capacités de recherche écologique. Ce projet a ouvert de nouvelles opportunités pour les étudiants impliqués, suscitant un intérêt pour une carrière dans l’IA et fournissant une application concrète de leurs connaissances.

Source: Université de l'Alberta