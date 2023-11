Une nouvelle ère de cartographie des icebergs : comment l'intelligence artificielle révolutionne la recherche en Antarctique

Des chercheurs de l'Université de Leeds ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la recherche sur l'Antarctique. En exploitant la puissance de l’intelligence artificielle (IA), ils ont développé un réseau neuronal capable de cartographier avec précision la vaste étendue d’icebergs dans des images satellite à une vitesse étonnante, accomplissant la tâche en seulement 0.01 seconde. Cette avancée majeure apporte une efficacité et une précision sans précédent à l’étude des grands icebergs dans l’environnement de l’Antarctique.

Les grands icebergs jouent un rôle crucial dans l’écosystème de l’Antarctique, ayant un impact sur divers aspects tels que la physique, la chimie, la biologie et les opérations maritimes des océans. La localisation et la surveillance des icebergs sont essentielles pour comprendre la quantité d'eau de fonte qu'ils contribuent à l'océan. Le Dr Anne Braakmann-Folgmann, auteur principal de l'étude, souligne l'importance de cette recherche pour faire la lumière sur l'importance de ces formations de glace colossales.

Traditionnellement, l’identification des icebergs à partir d’images satellites présentait des défis. Surmonter les obstacles visuels tels que distinguer les icebergs de la glace de mer, des côtes et des océans agités par le vent s'est avéré difficile. Le Dr Braakmann-Folgmann développe ces obstacles, en soulignant la difficulté à différencier l'iceberg principal des fragments plus petits qui se détachent fréquemment de ses bords. De plus, les côtes présentaient souvent une apparence similaire à celle des icebergs sur les images satellite, ce qui entraînait des erreurs de segmentation.

Pour remédier à ces limitations, les chercheurs ont utilisé une architecture de réseau neuronal basée sur la conception U-net. L’algorithme a été méticuleusement entraîné à l’aide d’images Sentinel-1 montrant des icebergs géants dans diverses conditions environnementales. Les plans manuels ont servi de cible pour ce processus de formation, garantissant une cartographie précise de l’étendue des icebergs.

L'efficacité de cette approche innovante a été testée avec un ensemble de données diversifié comprenant sept icebergs de différentes tailles, allant de 54 kilomètres carrés à 1052 15 kilomètres carrés. L'ensemble de données comprenait entre 46 et 2014 images par iceberg, couvrant plusieurs saisons de 2020 à XNUMX. Le réseau neuronal a surmonté avec succès les défis posés par des conditions environnementales complexes, permettant une cartographie précise des icebergs, même dans les scénarios les plus exigeants.

Ce développement révolutionnaire dans la recherche sur l’Antarctique ouvre la voie à de futurs progrès dans la compréhension du rôle crucial des icebergs dans l’écosystème global de l’Antarctique. En combinant la puissance de l’IA avec l’imagerie satellite, les chercheurs peuvent désormais analyser et surveiller efficacement les icebergs, permettant ainsi de mieux comprendre leur impact sur notre planète.

QFP

Q : Comment le réseau neuronal cartographie-t-il les icebergs dans les images satellite ?

R : Le réseau neuronal utilise une conception U-net et est formé à l’aide d’images Sentinel-1 présentant de grands icebergs. Les contours manuels sont utilisés comme cible pour une cartographie précise.

Q : À quelles difficultés les chercheurs ont-ils été confrontés pour identifier les icebergs à partir d’images satellite ?

R : Les chercheurs ont rencontré des difficultés pour distinguer les icebergs de la glace de mer, des côtes et des océans agités par le vent. De plus, les fragments d’icebergs plus petits et la ressemblance du littoral de l’Antarctique avec les icebergs ont constitué d’autres obstacles.

Q : Quelle est l’importance de cartographier l’étendue des icebergs ?

R : La cartographie de l'étendue des icebergs permet aux chercheurs de quantifier la quantité d'eau de fonte rejetée par les icebergs dans l'océan, permettant ainsi de mieux comprendre leur impact sur la physique, la chimie, la biologie et les opérations maritimes des océans.